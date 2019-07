Oficiāli apstiprināta 'VEF Rīga' nespēlēšana VTB Vienotajā līgā

VTB Vienotās līgas vadība svētdien oficiāli apstiprināja Latvijas čempiones basketbolā "VEF Rīga" nepiedalīšanos turnīrā.

Informācija, ka "VEF Rīga" nākamsezon vairs nepiedalīsies Vienotās līgas turnīrā, šonedēļ jau izskanēja, tomēr un nu to čempionāta rīkotāji apstiprinājuši oficiāli. Kā norādījuši rīkotāji, Latvijas čempioni sacensībās nepiedalīsies samazinātā finansējuma dēļ.

Līgas organizatori gan norādījuši, ka "VEF Rīga" varētu atgriezties čempionātā 2020./21.gada sezonā.

Tiesa, nākamsezon "VEF Rīga" atgriezīsies Eirokausos, jo startēs FIBA Čempionu līgā, un jau tobrīd tika uzskatīts, ka apvienot startu trīs dažādos turnīros būtu ļoti sarežģīti.

Rīdzinieki Vienotajā līgā spēlējuši kopš 2009./10. gada sezonas. Seškārtējie Latvijas čempioni šajās sacensībās trīs reizes sasnieguši izslēgšanas turnīru, bet aizvadītajā sezonā regulārajā turnīrā palika desmitajā vietā, netiekot "play-off".

Vienotā līga tika dibināta 2008. gadā, bet pirmajā gadā testa režīmā tika izspēlēts īss turnīrs ar astoņu komandu līdzdalību, kur Latviju pārstāvēja vairs neeksistējošā "ASK Rīga".

Tikmēr Eirokausos "VEF Rīga" iepriekšējo reizi piedalījās 2014./15. gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā, bet nākamajā sezonā piedzīvos atgriešanos un FIBA Čempionu līgas grupu turnīrā spēlēs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas, Čehijas klubu Nimburkas ČEZ un divām kvalifikācijas veiksminiecēm.

Šogad Latvijas čempionāta finālā "VEF Rīga" apspēlēja principiālo pretinieci "Ventspili".