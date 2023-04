Okupanti paliek bez iespējas startēt arī Rīgā gaidāmajā 'EuroBasket 2025'

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) trešdien liegusi Krievijas un Baltkrievijas izlasēm piedalīties 2025. gada Eiropas čempionāta atlasē, tādējādi dzēšot šo komandu cerības spēlēt finālturnīrā.

Jau iepriekš FIBA liedza krieviem un baltkrieviem piedalīties Parīzes olimpisko spēļu priekškvalifikācijā, nu tas pats noticis arī ar 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, kas notiks Latvijā, Somijā, Polijā un Kiprā, turklāt izšķirošās spēles uzņems tieši Rīga.

Official letter by FIBA is here https://t.co/Z2aGvtXMtu pic.twitter.com/0mQnr70Aul