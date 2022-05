Olimpiskie čempioni 3x3 basketbolā piedalīsies 'Saulkrastu kokteilī'

Saulkrastu estrādē 11. un 12. jūnijā notiks tradicionālais "Saulkrastu kokteilis", šoreiz leģendārajā sacensību vietā pulcējot pasaules 3x3 basketbola zvaigznes, kuru starpā būs arī Tokijas olimpisko spēļu čempioni, informē Latvijas Basketbola savienība.

Latvijas 3x3 izlasei "Saulkrastu kokteilis" būs daļa no sagatavošanās posma, lai cīnītos par iekļūšanu Pasaules kausa izcīņā. Latvijas 3x3 basketbolistiem pietrūkst tikai viens no lielajiem tituliem, un tas ir tieši Pasaules kauss. Cīņa par to notiks no 21. līdz 26. jūnijam Antverpenē (Beļģija), "Saulkrastu kokteilim" kļūstot par lielisku iespēju Latvijas izlasei pārbaudīt savus spēkus, treniņos apgūto sadarbību, kā arī gūt pozitīvas emocijas no līdzjutēju atbalsta klātienē Saulkrastu estrādē.

Saulkrastos ir ne tikai senas pludmales volejbola tradīcijas, leģendārajam turnīra "Saulkrastu kokteilis" notiekot jau no pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem, bet arī ilga strītbola jeb ielu basketbola sacensību rīkošanas vēsture. Par vienu no "Saulkrastu kokteiļa" vizītkartēm kļuva tieši jauktās grupas turnīru rīkošana. 1999. gadā par vicečempionu kļuva Igaunijas vienīgais Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs Martins Mūrseps, kura pārstāvētā komanda finālā zaudēja "Valmieras RPB" - Andai Jēkabsonei, Agrim Cimdiņam, Uldim Višņevičam un Renāram Buividam. 2019. gadā Mūrseps atgriezās Saulkrastos, kopā ar Kasparu Kambalu, Gundaru Vētru, Igoru Miglinieku un Mārtiņu Zībartu piedaloties 3x3 basketbola sacensībās.

"Pasaules tūres sezonu uzsāksim 14. un 15. maijā ar dalību pirmajā posmā Japānā. Pēc tam turpināsim gatavoties dalībai Pasaules kausa finālsacensībās Beļģijā. Tieši spēles Saulkrastos kļūs par svarīgu šī procesa posmu, jo līdz tam būs maz iespēju pārbaudīt savus spēkus sastāvā, ar kuru dosimies uz Beļģiju. Protams, dalības mērķis vienmēr ir pirmā vieta un ceļazīmes izcīnīšana uz "Quest" sērijas finālturnīru Ventspilī," informēja Latvijas izlases un "Rīgas" treneris Raimonds Feldmanis.

No 2013. gada "Saulkrastu kokteilis" pludmales volejbolā atgriezies Latvijas čempionāta kalendārā, bet "Rimi Saulkrastu kokteilim" 3x3 basketbolā būs Latvijas kausa posma statuss.

"Saulkrastu pludmales volejbola turnīrs jau tradicionāli ir kļuvis par vienu no svarīgiem sagatavošanās posmiem ceļā uz olimpiskajām spēlēm, jo par "Saulkrastu kokteiļa" čempioniem dažādos gados ir kļuvuši visi Latvijas olimpieši vīriešu konkurencē - Mārtiņš Pļaviņš, Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš, Edgars Točs, Ruslans Sorokins. 2022. gadā šo tradīciju aizsāksim arī 3x3 basketbolā, uz "Rimi Saulkrastu kokteili" aicinot ne tikai olimpiskos čempionus, bet arī citu valstu labākās komandas," uzsvēra "Saulkrastu kokteiļa" organizators Renārs Buivids. "Sacensības renovētajā Saulkrastu estrādē notiks pēc visiem FIBA 3x3 basketbola noteikumiem, turnīra laureātiem sarūpējot iespaidīgu naudas balvu fondu, kā arī divas ceļazīmes uz "Quest" sērijas finālu.".

Saulkrastu turnīra titulsponsors būs "Rimi".

Turnīrs tiks iekļauts Latvijas 3x3 basketbola kausa izcīņas kalendārā, Saulkrastos labākajiem diviem kvartetiem izcīnot vietas "Quest" sērijas finālturnīrā 6. un 7. augustā Ventspilī. Tur tiks izspēlēta ceļazīme uz FIBA Pasaules tūres Utrehtas (Nīderlande) posmu 24. un 25. septembrī.