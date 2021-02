Par LBS ilgtermiņa partneri jaunatnes basketbolā kļūst 'Maxima Latvija'

Sportam un aktīvam dzīvesveidam ir ļoti svarīga nozīme jauniešu attīstībā. Basketbols jau gadiem ir viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā – ar to regulāri nodarbojas vairāk nekā 7000 jaunieši. Tomēr basketbolā aizvien ir vieta izaugsmei – uzlabojot treniņu apstākļus, veidojot attīstību sekmējošu vidi un palielinot basketbola pieejamību gan Rīgā, gan visā Latvijā. Lai sekmētu risinājumu meklēšanu šiem un citiem izaicinājumiem jauniešu basketbola attīstībā, no 2021. gada par Latvijas Basketbola savienības (LBS) un Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) ilgtermiņa sadarbības partneri turpmākajiem trim gadiem kļuvis uzņēmums "Maxima Latvija", kas, atzīmējot 20 gadu darbības jubileju Latvijā, aizvien paplašina atbalstu jauniešu sportam, ziņo LBS.

Sadarbību uzsākot, gan Latvijas Basketbola savienība un Latvijas Jaunatnes basketbola līga, gan "Maxima Latvija" izvērtējuši virzienus, kuros ilgtermiņā pilnveidot jaunatnes basketbola attīstības procesu. Sadarbības ietvaros plānots uzlabot basketbola infrastruktūru Latvijā, īpaši veicinot sporta veida pieejamību reģionos ārpus Rīgas, kā arī papildināt jauno basketbolistu izaugsmes iespējas ne tikai profesionālā sporta virzienā, bet arī mācībās un atbildīgas personības veidošanā.

Tāpat plānotas plašas aktivitātes papildinot treneru zināšanas, kā arī iesaistot un izglītojot jauno sportistu vecākus, piemēram, organizējot, seminārus un tikšanās ar tādiem nozares speciālistiem kā fizioterapeiti un sporta psihologi.

Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis: "Jaunatnes basketbols ir viena no LBS prioritātēm, gan sekmējot talantīgāko jauniešu sportiskās meistarības attīstību, gan veidojot vidi, kas sekmē vispusīgu personību attīstību un izaugsmi. Tas ir ilgtermiņa process, kurā ieguldītā darba augļi ienākas tikai pēc daudziem gadiem.

"Tāpēc īpašs prieks, ka tik jaudīgs uzņēmums kā "Maxima Latvija" ir novērtējis gan basketbola sabiedrības paveikto, gan izaugsmes potenciālu, un šajā sarežģītajā laikā atsaucies uzaicinājumam nākt talkā, lai jaunatnes basketbola vidi padarītu vēl interesantāku, daudzveidīgāku un kvalitatīvāku," klāsta Vējonis.

"Laikā, kad LJBL spēles nevar notikt, mūsu spēlētāji un treneri liek lietā radošo garu un enerģiju, apliecinot vienu no basketbola pamatvērtībām – prasmi nepadoties, saskaroties ar izaicinājumiem laukumā un ārpus tā. "Maxima Latvija" atbalsts palīdzēs īstenot daudzus uz attīstību vērstus projektus un kļūt vēl stiprākiem," uzsver Latvijas Jaunatnes basketbola līgas direktore Ieva Ozola.

"Visā mūsu 20 gadu darbības laikā Latvijā esam īpašu vērību vērsuši uz ģimenes labklājības veicināšanu, kā pamatvērtības izvirzot veselīgu uzturu un aktīvu dzīvesveidu," stāsta uzņēmuma "Maxima Latvija" korporatīvais vadītājs Jānis Vanags.

"Lai veicinātu kustību prieku Latvijas bērnu un jauniešu vidū, jau vairākus gadus pēc kārtas mēs aktīvi iesaistāmies dažādu sporta veidu treniņu un sacensību procesa pilnveidošanā. Ar lielu prieku paziņojam par sadarbības uzsākšanu arī ar Latvijas Basketbola savienību un Latvijas Jaunatnes basketbola līgu. Ceram, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies rast risinājumus dažādiem izaicinājumiem, ar ko saskaras jaunie sportisti, viņu treneri un vecāki, un tas palīdzēs talantīgajiem basketbolistiem sasniegt savus profesionālos mērķus," izsakās Vanags.