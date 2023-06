Pasaules hokeja bronzas medaļnieki pievienojas Porziņģa un Verpakovska labdarības mačam

10.jūnijā Liepājā gaidāmajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigznes Kristapa Porziņģa un bijušā futbolista Māra Verpakovska labdarības basketbola spēlē piedalīsies arī Latvijas hokeja izlases spēlētāji, kuri aizvadītajā nedēļā izcīnīja bronzas medaļas pasaules čempionātā.

Pozitīvo emociju spēlei, kurā savas basketbola prasmes apliecinās Kristapa Porziņga un Māra Verpakovska draugi, ir pievienojušies arī šī pavasara Latvijas karstākās sporta komandas divi dalībnieki – pasaules hokeja čempionāta bronzas medaļu kaldinātāji Miks Indrašis un Rūdolfs Balcers.

Tāpat basketbola driblu ir gatavi atcerēties Latvijas basketbola izlases ilgstošie dalībnieki – pašreizējais LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, līgu direktors Kristaps Janičenoks, ilggadējs izlases kapteinis Jānis Blūms un joprojām aktīvā basketboliste Latvijas vairākkārtējā čempione Gunta Baško.

Arī Liepājas pilsētas vadības pārstāvji ir šo dalībnieku sarakstā – gan Latvijas pilsētvalsts Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, gan domes deputāts aktīvs basketbola draugs Jānis Vilnītis. Mazās bumbiņas pret lielo ir gatavi mainīt bijušie tenisa lietpratēji - pašreizējais Latvijas Olimpiskās Komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks un, savulaik, Pasaules 10.rakete Ernests Gulbis.

Protams, neiztikt bez mākslas pasaules pārstāvjiem, tāpēc pasākumā redzēsim Intaru Rešetinu un Gati Irbi (Gačo). No futbolistiem bez šī pasākuma iniciatora Māra Verpakovska, būs iespēja satikt Edgaru Gauraču, Kristapu Grebi un Juriju Žigajevu. Tāpat draugu pulkā būs vairāki Liepājas un Latvijas uzņēmēji. Protams, galvenais Latvijas basketbola spīdeklis Kristaps Porziņģis demonstrēs kaut ko no Vašingtonas "Wizards" spēļu spozmes un priecēs ar draugu kopā būšanu.

Pasākumu vadīs Fanya (Ghetto Games), kurš izspēlēs dažādu sporta atribūtiku, skatītāju konkursus un aktivitātes. Būs iespēja tikt pie Kristapa Porziņģa Vašingtonas "Wizards" spēļu krekla, visu spēles zvaigžņu parakstītas bumbas un spēļu krekliem. Pašiem mazākajiem spēles apmeklētājiem būs iespēja tikt pie bērnu tetovējuma, saldās vates kā arī sejas gleznojuma. No BK "Liepāja" puses tiks piedāvāta jau ierastā "basketbola atrakcija", kuras labākie tiks prēmēti ar īpašām balvām no šī pasākuma. Prieks, līksme un sports, protams, pāri visam.

Kristapa Porziņģa un Māra Verpakovska labdarības spēle notiks 10.jūnijā pulksten 19:00 "Liepājas Olimpiskajā centrā". Visi ienākumi tiks ziedoti "Tabitas Sirds" un "Dižvanagu" organizācijām.