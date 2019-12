Pasečņiks noslēdz divvirziena līgumu ar 'Wizards'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Vašingtonas "Wizards" otrdien, 17. decembrī, noslēdza divvirziena līgumu ar latviešu centru Anžeju Pasečņiku.

Pasečņikam līdz šim bija tā saucamais "Exibit 10" līgums, bet divvirziena līgums ir nākamais solis, lai centrs tiktu pie pilnvērtīga NBA līguma. Līdz šim Pasečņiks spēlēja NBA Attīstības līgas jeb G līgas klubā "Capital City Go-Go", bet tagad viņš, iespējams, tuvākajā laikā tiks izsaukts uz NBA. Kā vēsta basketbolista aģents Artūrs Kalnītis, Pasečņiks NBA varētu debitēt trešdien spēlē pret Čikāgas "Bulls".

Divvirziena līgums ļauj basketbolistam aizvadīt pasaules spēcīgākajā līgā ne vairāk kā 45 dienas sezonā, bet katram klubam drīkst būt tikai divi basketbolisti ar divvirziena līgumu. Lai tiktu pie līguma ar Pasečņiku, "Wizards" atbrīvojās no aizsarga Krisa Čiozas.

"Wizards" komandā šajā sezonā viens no līderiem ir cits Latvijas izlases spēlētājs Dāvis Bertāns.

Keep up the good work, it will never go unnoticed, @AnzejsP! Anzejs should make his @NBA debut tomorrow against @chicagobulls 🙌🇱🇻 https://t.co/lwwFytVthZ