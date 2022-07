Pēc uzvaras pār Ukrainas basketbolistēm kļuvušas zināmas braucējas uz EČ U-20 meitenēm

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Matīss Rožlapa pirmdien pēc uzvaras pār Ukrainas vienaudzēm nosaucis sastāvu gaidāmajam Eiropas čempionātam, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eiropas čempionāts U-20 vecuma meitenēm notiks no 8. līdz 16. jūlijam Ungārijas pilsētā Šopronā. Pirmajā posmā Latvijas komanda D grupā spēlēs ar Serbijas, Portugāles un Īrijas izlasēm. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no C grupas komandām (Spānija, Lietuva, Polija, Bulgārija).

Pirmdien pēdējā pārbaudes spēlē Latvijas komanda pārspēja Ukrainas U-20 izlasi - 79:45. Ar 18 punktiem izcēlās Elizabete Bulāne, 13 guva Vanesa Jasa.

Sagatavošanās posmā Latvijas divās pārbaudes spēlēs pārspēja Lietuvas U-20 izlasi (63:50 un 72:45), starptautiskā turnīrā Francijā ar 67:58 pārspēja Vāciju, ar 68:59 – Zviedriju, bet ar 53:81 zaudēja Francijas vienaudzēm, kā arī nospēlēja 1-1 ar Somiju (60:70 un 85:56).

Sastāvā iekļautas deviņu sporta skolu audzēknes, kuras pagājušajā sezonā pārstāvēja četras Baltijas Sieviešu basketbola līgas komandas, kā arī divas ASV augstskolas.