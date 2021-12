Porziņģa centieni neglābj 'Mavericks' no dramatiska zaudējuma

Kristaps Porziņģis trešdien, 29. decembri, Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē pēdējā ceturtdaļā guva 13 punktus, tomēr ar liepājnieka centieniem bija par maz, lai Dalasas "Mavericks" tiktu pie uzvaras – Teksasas komanda viesos dramatiskā cīņā ar 94:95 piekāpās Sakramento "Kings".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Porziņģis laukumā bija 34:51 minūti, kuru laikā guva 24 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, izdarīja trīs rezultatīvas piespēles un bloķēja trīs pretinieku metienus. Latvijas basketbolists realizēja tikai vienu no sešiem tālmetieniem, septiņus no 13 divpunktu un septiņus no astoņiem soda metieniem.

Porziņģis trešajā ceturtdaļā guva tikai divus punktus, bet "Mavericks" šajā spēles nogrieznī uz brīdi nonāca zaudētājos ar 13 punktu deficītu. Trešās ceturtdaļas izskaņā "Mavericks" atspēlējās un uz brīdi bija vadībā, esot arī vadībā pārsvarā visu pēdējo ceturtdaļu.

Porziņģis varēja kļūt par mača galveno varoni, tomēr "Kings" ar pēdējo sekunžu metienu izrāva uzvaru. 45 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad rezultāts bija 92:92, liepājnieks bloķēja pretinieku metienu, bet pēc 12 sekundēm Porziņģis ar diviem soda metieniem panāca 94:92. "Kings" uzbrukums bija nesekmīgs, bet "Mavericks" savā uzbrukumā nespēja izdarīt metienu 24 sekunžu laikā.

"Kings" atlika 4,3 sekundes pēdējām uzbrukumam. "Mavericks" taktiski izdarīja pārkāpumu, jo komandai nebija piezīmju normas, tomēr Sakramento komanda spēja teikt pēdējo vārdu spēlē – līdz ar spēles beigu sirēnu brīvu tālmetienu no laukuma stūra realizēja nigērietis Čimeze Metu.

"Mavericks" rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Džalens Bransons, bet Porziņģis bija otrs rezultatīvākais Dalasas komandas rindās. "Kings" sastāvā seši basketbolisti guva vismaz 11 punktus katrs – rezultatīvākais ar 16 punktiem bija D'Ārons Fokss, bet pa 14 punktiem guva Harisons Bārnss un Devions Mičels.