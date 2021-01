Porziņģim nekrīt trejači; 'Mavericks' piekāpjas 'Nuggets'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē pirmdien, 25. janvārī, Kristaps Porziņģis realizēja tikai vienu no astoņiem trejačiem, bet Dalasas "Mavericks" ar 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25) piekāpās Denveras "Nuggets".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Porziņģis mačā nospēlēja 32:58 minūtes, kurās guva 16 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas. Bez iemestā viena trijnieka Latvijas basketbolists mačā vēl realizēja piecus no desmit divpunktu un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī viena rezultatīva piespēles, viens bloķēts metiens, viena pārtverta piespēle, kā arī trīs kļūdas un piecas personiskās piezīmes. Liepājniekam šoreiz viens no sliktākajiem +/- rādītājiem komandā "-14".

Lielāko mača daļu pārsvars piederēja Denveras basketbolistiem, kuri kontrolēja cīņas gaitu. Trešās ceturtdaļas otrajā daļā uz brīdi pārsvaru ieguva "Mavericks", kas bija vadībā arī pēdējās ceturtdaļas sākumā ar 94:92. "Nuggets" savā pirmajā uzbrukumā pēdējā spēles nogrieznī ar tālmetienu atguva vadību, bet cīņas uzvarētājs noskaidrojās pēdējās četrās minūtēs.

Nepilnas četras minūtes pirms spēles beigām Luka Dončičs izvirzīja vadībā Dalasas vienību ar 106:104. Tomēr nākamajās trīs minūtēs "Mavericks" spēja gūt tikai vienu punktu, Porziņģim realizējot vienu soda metienu, bet "Nuggets" tikmēr "aizbēga" un panāca 114:107 savā labā. Pēdējā minūtē "Mavericks" centieni izglābties bija nesekmīgi, piedzīvojot otro zaudējumu pēc kārtas un astoto neveiksmi 17 spēlēs.

"Mavericks" rindās kārtējo "triple double" sasniedza Dončičs, kurš guva 35 punktus, izdarīja 16 rezultatīvas piespēles, izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, kā arī vēl pārtvēra četras pretinieku piespēles. Dalasas komandai vēl 19 punktus guva Tims Hārdevejs juniors, bet 16 punktus – Džeimss Džonsons. "Nuggets" uzvaras galveni kaldinātāji bija Maikls Porters (30 punkti, astoņas atlēkušās bumbas), Nikola Jokičs (20 punkti, 10 atlēkušās bumbas), Džamihals Grīns (17 punkti) un D;zamals Marejs (16 punkti).

Sezonas turpinājumā "Mavericks" sagaida divas dubultās tikšanās – pa divām spēlēm pēc kārtas viesos pret Jūtas "Jazz" un mājās pret Fīniksas "Suns".