Porziņģis ar iespaidīgu 'double double' palīdz gūt svarīgu uzvaru

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta pirmajā spēlē pēc Zvaigžņu spēles pārtraukuma Kristaps Porziņģis izcēlās ar "double double", palīdzot Dalasas "Mavericks" tikt pie svarīgas uzvaras.

Porziņģis trešdienas, 10. marta, spēlē guva 28 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, slovēņu brīnumbērns Luka Dončičs izcēlās ar kārtējo "triple double", bet "Mavericks" ar 115:104 pieveica Sanantonio "Spurs" un izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas. Tāpat "Mavericks" tā bija 11. uzvara pēdējās 14 spēlēs, kas ļāvis komandai atgriezties izslēgšanas turnīra zonā un cerēt pa taisno iekļūt "play off".

Liepājnieks nospēlēja 34:03 minūtes, savos statistiskas rādītājos 28 punktiem un 14 atlēkušājām bumbām pieskaitot vēl vienu rezultatīvu piespēli. Porziņģis realizēja deviņus no 12 divpunktu, divus no pieciem trispunktu un četrus no pieciem soda metieniem.

Visa spēle ritēja "kā pa viļņiem", vadībā esot te vienai, te otrai vienībai. Nepilnas astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām rezultāts bija neizšķirts 95:95, bet tad "Mavericks" ar Porziņģa un Dončiča pūlēm veica izrāvienu 12:2, iegūstot 10 punktu pārsvaru. "Spurs" pēdējās divās minūtēs nespēja atgūties, kas ļāva "Mavericks" svinēt uzvaru pār vieniem no saviem konkurentiem Rietumu konferencē.

Porziņģis bija rezultatīvākais spēlētājs "Mavericks" rindās šajā mačā, bet Luka Dončičs guva 22 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un izdarīja 12 rezultatīvas piespēles. "Spurs" sastāvā Demars Derozans guva 30 punktus un izdarīja 11 rezultatīvas piespēles.

NBA Rietumu konferences kopvērtējumā "Mavericks" ar 19 uzvarām un 16 zaudējumiem ieņem astoto vietu, tikai nedaudz atpaliekot no septītajā vietā esošās "Spurs". Savukārt sestajā vietā ar 21 uzvaru un 15 zaudējumiem ir Denveras "Nuggets". Pēc NBA regulārā čempionāta katras konferences sešas labākās komandas pa tiešo iekļūs "play off", bet vēl četras komandas par divām ceļazīmēm cīnīsies tā saucamajā "play in" turnīrā.