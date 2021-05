Porziņģis atgriežas laukumā un gūst 19 punktus uzvarā; Bertānam 14 punkti zaudējumā

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien atgriezās laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionāta spēlē, sekmējot Dalasas "Mavericks" uzvaru ar 19 gūtiem punktiem, savukārt Dāvis Bertāns sameta 14 punktus Vašingtonas "Wizards" zaudējumā.

Porziņģis palīdzēja Dalasas "Mavericks" ar rezultātu 125:107 savā laukumā pārspēt Ņūorleānas "Pelicans" vienību.

Porziņģis izlaida iepriekšējās sešas spēles pēc kārtas, bet šajā mačā viņš spēlēja ar minūšu ierobežojumu. Latvietis laukumā pavadīja 22 minūtes, kuru laikā izcēlās ar 19 punktiem, realizējot piecus divpunktu metienus (5/9), divus tālmetienus (2/5) un visus trīs soda metienus. Latvietis izcīnīja arī piecas atlēkušās bumbas, izdarīja vienu piespēli, pārtvēra vienu bumbu un nopelnīja trīs piezīmes, spēli noslēdzot ar +/- rādītāju -1.

Rezultatīvākais "Mavericks" rindās bija Luka Dončičs, kurš guva 33 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un izdarīja astoņas rezultatīvas piespēles, bet 27 punkti Tima Hārdeveja kontā. "Pelicans" rindās pa 15 punktiem guva Ēriks Bledso un Džeksons Heijs.

Porziņģis jau pašā spēles sākumā izcēlās ar 2+1 punktu gājienu, bet mirkli vēlāk viņš vēl realizēja divus soda metienus. Ar divpunktu metienu latvietis panāca rezultātu 11:11, savukārt ar bumbas triecienu grozā – 17:14. Tam sekoja arī realizēts trīspunktu metiens, bet pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar rezultātu 32:30. Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē bez Porziņģa laukumā "Mavericks" veica ievērojamu izrāvienu, kas ielika pamatus uzvarai. Tad trīs minūtes pirms puslaika beigām latvietis ar pustālo metienu panāca rezultātu 68:49, bet minūti vēlāk viņš realizēja savu otro tālmetienu spēlē (74:55).

Trešajā ceturtdaļā pēc Dončiča piespēles Porziņģis trieca bumbu grozā no augšas, savukārt "Mavericks" turpināja atrauties no "Pelicans". Pēc trim nospēlētām ceturtdaļām rezultāts bija 111:80. Ceturtajā ceturtdaļā latvietis vairs laukumā nedevās.

NBA Rietumu konferences kopvērtējumā "Mavericks" ar 41 uzvaru un 29 zaudējumiem ierindojas piektajā vietā, turpinot pretendēt uz vietu izslēgšanas spēlēs bez "play in" turnīra.

Citā mačā "Wizards" viesos ar rezultātu 116:120 zaudēja Atlantas "Hawks".

Bertāns šajā mačā iesaistījās no rezervistu soliņa un laukumā pavadīja 32 minūtes, kuru laikā realizēja vienu divpunktu metienu (1/2) un četrus tālmetienus (4/10). Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, pieļāva vienu kļūdu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. Bertāns spēles noslēgumā iekrāja +/- koeficientu +4.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 34 punktiem bija Rasels Vestbruks, kurš arī izcīnīja piecas bumbas zem groziem un veica 15 rezultatīvas piespēles. "Hawks" vienībā 33 punktus guva Trejs Jangs.

Bertāns drīz pēc nākšanas laukumā realizēja tālmetienu un panāca rezultātu 23:25, bet otrajā ceturtdaļā viņš palika bez punktiem. Taču abas vienības spēkojās diezgan līdzīgi, un pēc pirmā puslaika rezultāts bija 59:56 "Wizards" labā. Otrajā puslaikā Bertāns ar tālmetienu pēc Vestbruka piespēles deva savai komandai astoņu punktu pārsvaru (72:64), brīdi vēlāk viņam vēl viens precīzs trāpījums no tālās distances (77:70). Ceturtajā ceturtdaļā Vašingtonas vienība ieguva pat 13 punktu pārsvaru, kad Bertāns vēlreiz realizēja tālmetienus un panāca 100:87, tomēr "Hawks" atbildēja ar savu izrāvienu. Latvijas basketbolists ar metienu no groza apakšas nedaudz piebremzēja pretinieku izrāvienu, taču apturēt to nespēja. Džons Kolinss ar tālmetienu deva vadību "Hawks" vienībai (117:116), bet "Wizards" vairs nespēja gūt punktus. Pēdējās sekundēs arī Bertāns centās saasināt cīņu par uzvaru, taču viņa metieni mērķi nesasniedza.

"Wizards" ar 32 uzvarām 69 spēlēs ieņem 10.vietu Austrumu konferencē.