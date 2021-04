Porziņģis gūst traumu; 'Mavericks' pieveic NBA čempionus 'Lakers'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē Kristaps Porziņģis ceturtdien guva kreisās potītes traumu un nespēja turpināt maču, bet Dalasas "Mavericks" ar 115:110 pieveica NBA čempionus Losandželosas "Lakers".

Divarpusi minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām Porziņģis neveiksmīgi piezemējās uz kreisās kājas, dodoties pēc atlēkušās bumbas pie pretinieka groza, pagriežot potīti. Viņš tika nomainīts, tad saviem spēkiem devās uz ģērbtuvēm, bet komanda pavēstīja, ka laukumā viņš vairs neatgriezīsies. Pagaidām nav zināms, cik nopietna ir liepājnieka trauma.

Līdz traumas gūšanai Porziņģis nospēlēja nepilnas 29 minūtes, kurās guva 19 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas. Latvijas basketbola zvaigzne realizēja vienīgo trīspunktu metienu, piecus no desmit divpunktu un sešus no septiņiem soda metieniem.

Kristaps Porzingis walked to the locker room after suffering an apparent ankle injury. 🙏🏾 pic.twitter.com/u7PxLxHwun