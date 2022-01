Porziņģis rezultatīvākais drošā 'Mavericks' uzvarā pār 'Trail Blazers

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē guva 22 punktus un palīdzēja Dalasas "Mavericks" ar rezultātu 132:112 izbraukumā pārspēt Portlendas "Trail Blazers".

Porziņģis vismaz 20 punktus nebija guvis sešas spēles pēc kārtas. Aizvadītajā mačā viņš laukumā pavadīja 27 minūtes, kuru laikā realizēja septiņus no 15 divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, trīs kļūdas un piecas personiskās piezīmes. Latvietis maču noslēdza ar +/- rādītāju +22.

Luka Dončičs izcēlās ar savus sesto "triple-double" sezonā, gūstot 15 punktus, izdarot 15 rezultatīvas piespēles un izcīnot 10 atlēkušās bumbas, 20 punkti un 11 atlēkušās bumbas Džeilenam Bransonam, bet pa 15 punktiem guva Redžijs Buloks un Dvaits Pauels.

B-E-A-UTIFUL. KP's in beast mode 😈 pic.twitter.com/W7kokZTwBy — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 27, 2022

"Trail Blazers" bija jāiztiek bez savainotā komandas līdera Deimiena Lilarda. Viņa prombūtnes laikā šajā mačā rezultatīvākais bija Anfernī Saimons, kurš guva 23 punktus, bet Sīdžejs Makkolums guva 20 punktus. Normens Pauels un Jusufs Nurkičs izcēlās ar 19 punktiem.

"Mavericks" basketbolisti jau no spēles pirmajām minūtēm izvirzījās vadībā un diezgan droši kontrolēja spēles gaitu. Jau pirmajā ceturtdaļā Porziņģis guva 14 punktus no 40 komandas punktiem. Trešajā ceturtdaļā gan "Trail Blazers" gan pietuvojās līdz piecu punktu deficītam (76:81), taču tam sekoja Dalasas komandas izrāviens, pēc kura rezultāts kļuva 98:81. Mača noslēgumā visi turpināja darboties droši.

NBA Rietumu konferences kopvērtējumā "Mavericks" ar 28 uzvarām 49 spēlēs ierindojas piektajā vietā. Aizvadītajās desmit spēlēs Dalasas komanda izcīnījusi septiņas uzvaras.