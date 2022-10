Šosezon Latvijā bāzētais Ukrainas basketbola klubs Slobožanskas "Prometey" sadarbosies ar "VEF basketbola akadēmiju Valkā", informē komanda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vairāk nekā puse no aptuveni 50 akadēmijas audzēkņiem ir Ukrainas basketbolisti, kuri karadarbības dēļ nevar trenēties un mācīties savā dzimtenē. No 2003. līdz 2009.gada dzimušie jaunieši, kuri paralēli treniņiem iegūst izglītību vietējās skolās, ir no dažādām Ukrainas pilsētā - Harkivas, Vinnicas, Kijivas, Južnes, Dnipro, Čerkasi un Melitopoles.

"Prometey" plāno iesaistīt akadēmijas audzēkņus savos treniņu procesos un spēlēs.

"VEF basketbola akadēmiju Valkā" spēlē Latvijas pēc spēka otrajā līgā jeb Nacionālajā basketbola līgā (NBL).

Ukrainas klubs šajā sezonā cīnās Latvijas - Igaunijas Basketbola līgā, kā arī spēkosies ULEB Eirokausā, mājas spēles aizvadot Rīgā.