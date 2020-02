Putniņas 30 punkti Turcijas čempionāta spēlē palīdz izcīnīt pārliecinošu uzvaru

Latvijas sieviešu basketbola izlases spēlētāja Aija Putniņa sestdien Turcijas čempionātā guva 30 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, kaldinot Ankaras "Čankaja Universitesi" panākumu.

"Čankaja Universitesi" viesos ar 83:63 (21:12, 20:22, 26:16, 16:13) uzvarēja Ankaras "OGM Ormanspor" .

Putniņa šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un 37 sekundes, kuru laikā guva 30 punktus, grozā raidot 11 no 14 divpunktu un vienu no diviem trīspunktu metieniem. Tāpat viņa realizēja piecus no sešiem "sodiņiem".

Basketboliste arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu piespēli, nopelnīja trīs personīgās piezīmes un spēli pabeidza ar 36 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais rādītājs komandā.

Uzvarētāju labā vēl pa 16 punktiem guva Derina Jaja un Eiverijs Vorleja. Pretējā laukuma pusē 18 punktus iemeta Angelika Robinsone.

"Čankaja Universitesi" vietējā čempionātā ar 11 uzvarām 17 mačos ieņem ceturto vietu.