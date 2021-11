'Rīgas' 3x3 basketbolisti uzvar Pasaules tūres Mehiko posmā

Latvijas 3x3 basketbola komanda "Rīga" ar Nauri Miezi, Kārli Paulu Lasmani, Agni Čavaru un Edgaru Krūmiņu ierindā svētdien izcīnīja uzvaru Pasaules tūres Mehiko posmā.

"Rīga", kas turnīrā ir izsēta ar pirmo numuru, titulcīņā ar rezultātu 21:15 pieveica sesto numuru saņēmušo Puertoriko vienību Sanhuanas "PCI Group".

Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Lasmanis. Latvijas komanda par uzvaru posmā saņēma 40 000 ASV dolāru.

Finālā astoņus punktus guva Miezis, sešus Lasmanis, piecus Krūmiņš un divus Čavars, kurš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas. Pretiniekiem seši punkti un deviņas bumbas zem groza bija Luisam Ernandesam.

Mieža trīs tālmetieni deva latviešiem ātru vadību ar 6:1, bet turpinājumā Krūmiņš realizēja soda metienu un no tālienes precīzs bija Lasmanis - jau 9:1 "Rīgas" labā. Pretinieki noslāpēja olimpisko čempionu ātro izrāvienu un pietuvojās līdz mīnus trīs punktiem (7:10).

Latvijas komanda atbildēja ar četriem punktiem, bet vēlāk pēc Lasmaņa tālmetiena komandas šķīra deviņi punkti (17:8). No tālienes precīzs bija arī Krūmiņš un Latvijai vajadzēja vairs tikai vienu tālmetienu, lai uzvarētu turnīrā (19:9). Vēlāk Lasmanis iemeta vienu no diviem "sodiņiem" un jebkurš nākamais metiens latviešiem varēja būt pēdējais. To realizēja Čavars, panākdams 21:15. Spēles pēdējos uzbrukumos Puertoriko basketbolisti priecēja skatītājus ar vairākām efektīgām epizodēm.

Pirms tam ceturtdaļfinālā latvieši ar rezultātu 21:15 uzvarēja turnīrā ar trešo numuru izlikto Lietuvas kvartetu Šaķu "Gulbele" un nodrošināja uzvaru sezonas griezumā. Vēlāk pusfinālā Latvijas kvartets ar rezultātu 21:17 uzveica Krievijas vienību "Gagarin", kurai ir septītais numurs. Pusfināla mačā laukumā bija septiņi no astoņiem Tokijas olimpisko spēļu finālistiem, jo vien olimpiskie vicečempioni krievi nespēlēja pilnā sastāvā.

"Rīga" sacensības sāka no kvalifikācijas kārtas, jo ceļazīmi uz šo turnīru ieguva Permā "Quest" līmeņa turnīrā, kur izcīnīja trešo vietu. Abās kvalifikācijas spēlēs rīdzinieki sestdien uzvarēja, pārspējot Puertoriko komandu "Mayaguez" ar 20:15 un uzvarot Brazīlijas vienību "Rio Preto" ar 21:16.

Apakšgrupā latvieši ar rezultātu 22:14 uzvarēja Krievijas komandu "Runa" un ar 20:21 piekāpās Mongolijas komandai "Ulaanbaatar", taču zaudējums netraucēja iekļūt ceturtdaļfinālā.

Latvijas komanda visos sešos šīs sezonas Pasaules tūres turnīros iekļuva labāko astoņniekā, līdz šim labāko rezultātu sasniedzot Abū Dabī pagājušajā nedēļā, kad arī tika izcīnīta uzvara.

Šis ir pēdējais "Masters" turnīrs pirms finālposma Džadā.