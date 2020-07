Roberts Štelmahers: gribas redzēt, kā kāds 'apdedzinās'

Latvijas vīriešu basketbola izlase uz "Baltijas ceļa" turnīru Tallinā dosies ar vairākiem valstsvienības debitantiem tās sastāvā, kas tās galvenajam trenerim Robertam Štelmaheram dod interesi pārbaudīt vairākus spēlētājus situācijās, kurās viņi līdz šim nav nokļuvuši, pirmdien pēc izlases atklātā treniņa atzina speciālists.

Lai gan Latvijas basketbola izlases kopīgus treniņus "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā aizvadījušas jau kopš jūnija sākuma, vīriešu izlase tieši pēdējo divu nedēļu laikā pievērsusies situācijām ar kontaktu. Darbs jau noritējis mērķtiecīgāk tieši ar domu par gaidāmo turnīru Tallinā, ar kuru Igaunijas basketbola asociācija (EK) atzīmēs basketbola simtgadi Igaunijā.

Vēl 9. jūlijā publicētajā kandidātu sarakstā starp 16 spēlētājiem bija desmit debitanti, bet tajā gan notikušas pāris izmaiņas, kuras gan potenciālo debitantu skaitu nav mainījušas. Uz Tallinu nedosies Aigars Šķēle, Dāvis Rozītis, Roberts Bērziņš un Toms Leimanis, bet komandai pievienojušies Andris Misters un Kristaps Gludītis, kuri pieaugušo valstsvienībā nav spēlējuši.

"Sākumā vispār bija 35 kandidāti," uz lielo spēlētāju skaitu, kas apmeklējis treniņus atsaucās Roberts Štelmahers. "Katrs atkrita kaut kādu iemeslu dēļ. Sākumā mēs jau teicām, ka šī nometne ir brīvprātīga kopā sanākšana. Viss mainās, parakstīti tiek līgumi. Klubi aizliedz pirms sezonas piedalīties turnīros, kas tomēr ir saprotami. Nevajag uz situāciju skatīties negatīvi. Man ir iespēja redzēt tādus spēlētājus, kurus pirms tam nebiju nekad redzējis, strādājot ārzemēs."

Apdrošināšanas jautājums, iespējams, bijis kavēklis vien kādam atsevišķam spēlētājam, piebilda Štelmahers, kurš tieši situācijas basketbolistu pārstāvētajos klubos nosauca par galveno izskaidrojumu vairāku spēlētāju atteikumam.

"Turnīra rīkotāji nodrošina apdrošināšanu," piebilda Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Raimonds Vējonis. "Protams, ka apdrošināšana ir līdz zināmam līmenim. Ja spēlētājam nepieciešamas augstākā līmeņa apdrošināšanas likmes, tā atrisināšana neapšaubāmi ir LBS jautājums."

Konkrēts sastāvs turnīram tiks noteikts pēc piektdienas treniņa, kad tiks atlasīti 12 spēlētāji. Štelmahers paredz, ka komandas vilcējspēks varētu būt tieši izlases rūdījumu guvušie basketbolisti.

"Ļoti gribētos iesaistīt visus spēlētājus, lai patiešām redzētu, ko viņi var," bilda treneris. "Taču nevaru paredzēt, kā spēle ievadīsies, kādas sajūtas man būs tieši tajā laikā, kad viņi būs laukumā. Man ir ticība vieniem vairāk nekā otriem, bet gribas arī redzēt, kā kāds apdedzinās un varbūt dabū no tā kādu labumu, domājot par nākotni."

Pārliecinoši pieredzējušākais spēlētājs kandidātu sarakstā ir 34 gadus vecais Kaspars Bērziņš, kurš valstsvienībā aizvadījis 118 spēles. Viņa tuvākais sekotājs ir Artis Ate, kura kontā ir vien 14 mači.

"No kolektīva iekšienes varu pastāstīt, ka ir skaidras iezīmes, uz kurām jāstrādā," stāsta Bērziņš. "Protams, džeki ir jauni un nepazīstami. Mums ir ļoti jāsadraudzējas. Jātiek vaļā no kautrīguma un jākļūst skaļākiem. Bet tās ir ierastās lietas. Par to tiks runāts gan treniņos, gan pēc tam."

Bērziņš gan nevēlējās atklāt, vai kādi gados jaunākie spēlētāji tieši nav bijuši kā pozitīvs piemērs, kuri nav kautrējušies būt skaļāki. Pieredzējušais basketbolists to sauca par "komandas kautrīgumu", kas raksturīgs jaunam kolektīvam.

"Redzamas labas iezīmes. Šodien treniņā jau bija skaļāka komanda. To attīstību gribētos arī turpināt redzēt. Protams, tam vajadzēs daudz darba ārpus laukuma. No bāliņiem jākļūst par strēlniekiem," tēlaini izteicās basketbolists.

Taujāts par izvēlēto kapteini, Štelmahers noteica, ka šo pozīciju pildīs Bērziņš, ja basketbolists tam piekritīs. Basketbolists asprātīgi atteica, ka atbalsta visus trenera lēmumus. Tiesa, šobrīd vēl nav pilnībā skaidri zināms, vai ogrēnietis varēs piedalīties turnīrā potītes cīpslas iekaisuma dēļ. Tās pārbaude tiks veikta pirmdienas laikā.

Savukārt ilggadējais izlases kapteinis Jānis Blūms turnīrā nepiedalīsies tāpēc, ka par basketbolista kvalitātēm vairs nav jāpārliecinās.

"Šis turnīrs ir spēlētājiem, kuri nav bijuši tik bieži izlasē," uz jautājumu par Blūmu atbildēja Štelmahers. "Mēs zinām, kāds ir Jānis. Nav vajadzības viņu trenkāt, lai viņš brauktu spēlēt. Man pieeja turnīram ir tāda, ka mēs tomēr izpalīdzam brāļiem igauņiem ar simtgades svinībām. Principā mums tas turnīrs nebija tik ļoti nepieciešams. Ar laiku trenējoties, tā gan liekas ļoti superīga iespēja, ka kādu laukumā varētu redzēt. Treniņos redzam vienas lietas, bet spēle parādīs tās pilnīgi citādāk."

Latvijas valstsvienības kandidāti "Baltijas ceļa" turnīram:

Edmunds Elksnis ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Edgars Lasenbergs ("Pieno Žvaigždes", Lietuva), Artūrs Ausējs ("Ural Jekaterinburg", Krievijas 2. līga), Andris Misters ("Melilla", Spānijas 2. līga), Kristaps Gludītis (BK "Ventspils"), Valters Vēveris ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Artis Ate ("VEF Rīga"), Kristaps Dārgais (BK "Ogre"), Artjoms Butjankovs (BC "Samara", pieteikusies VTB Vienotajai līgai), Linards Jaunzems ("Parnu Sadam", Igaunija), Mārcis Šteinbergs ("Gran Canaria-2", Spānijas 3. līga), Edvards Mežulis ("Latvijas Universitāte"), Dāvis Rozītis ("Gipuzkoa Basket", Spānijas 2. līga), Kārlis Šiliņš ("Florida Atlantic University", NCAA), Kaspars Bērziņš (BK "Ogre").

No kandidātu sarakstā esošajiem spēlētājiem visbagātākā pieredze izlasē ir Kasparam Bērziņam, kurš valstsvienību pārstāvējis 118 spēlēs. Vēl šādu pieredzi guvuši Artis Ate (14), Artūrs Ausējs (10) un Artjoms Butjankovs (4 spēles).

Jau ziņots, ka Lietuvas valstsvienība atklājusi savu sastāvu, kurā atrodamas arī tādas kaimiņvalsts basketbola vērtības kā Mants Kalnietis, Artūrs Gudaitis, Marius Grigonis, Roks Giedraitis un Edgars Ulanovs. Izlases pilnais kandidātu saraksts atrodams šeit.

Savukārt EK turnīra saimnieku kandidātu sarakstā iekļāvusi 23 basketbolistus. Arīdzan Igaunijas izlases rindās paredzēta vieta tās līderiem Kristjanam Kitsingam, Simam-Sanderam Venem, Kristianam Kullamē, Rainam Veidemanam un citiem.

Visas "Baltijas ceļa" turnīra spēles tiks translētas televīzijas kanālā "Best4SportTV".