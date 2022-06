Rodions Kurucs tomēr nepievienosies Latvijas basketbola izlasei

Latvijas basketbola izlasei uz gaidāmajām Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēm tomēr nepievienosies uzbrucējs Rodions Kurucs, vēsta Latvijas Basketbola savienība.

Sākotnēji kandidātu sarakstā Rodions Kurucs bija iekļauts kopā ar savu brāli Artūru, tomēr pirmo reizi valstsvienībā abi kopā neuzspēlēs. Rodionam Kurucam aizvadītā sezona Belgradas "Patizan" komandā izvērtās diezgan sarežģīta, un viņš nespēja izcīnīt sev spēles laiku. Pirms sezonas beigām viņš pameta klubu.

Latvijas valstsvienība trešdien, 22. jūnijā aizvadīs pārbaudes spēli ar Lietuvas izlasi, kas tiks rīkota kā basketbola zaļumballe, ieskandinot Jāņus – ar muzikāliem priekšnesumiem un valstsvienības ilggadējā kapteiņa Jāņa Blūma godināšanu.

Uz šo maču ierindā vēl nebūs Spānijas vicečempions Rolands Šmits, kuram vēl jāpilda pienākumi "Barcelona" klubā, taču viņš valstsvienībai pievienosies 24. jūnijā. Kopš 16. jūnija valstsvienības kandidātu lielākā daļa trenējas "Arēnā Rīga".

Kopā ar oficiālajā kandidātu sarakstā iekļautajiem basketbolistiem trenējas arī pērn valstsvienībā debitējušie Verners Kohs un Anrijs Miška, kā arī Roberts Stumbris. Sastāvs spēlei ar Lietuvas izlasi tiks precizēts trešdien.

Lietuvas izlases kandidātu sastāvā iekļauti 15 basketbolisti no Itālijas, Spānijas, Turcijas, Francijas, un Lietuvas klubiem, kā arī spēlētāji ar NBA pierakstu: spēka uzbrucējs Arnolds Kulboka (šosezon divas spēles Šarlotes "Hornets" sastāvā) un G-līgā spēlējošais vieglais uzbrucējs Ignass Brazdeiķis.

Gatavojoties pirmā atlases cikla posma pēdējām spēlēm ar Serbijas (30. jūnijā Rīgā) un Slovākijas (3. jūlijā Levicē) izlasēm Latvijas komanda 26. jūnijā Šauļos aizvadīs arī otro pārbaudes spēli ar Lietuvas valstsvienību.

Latvijas valstsvienība 2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra A grupas pirmajās četrās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras (pār Slovākijas izlasi un divreiz pār Beļģiju), kā arī piedzīvojusi minimālu zaudējumu Serbijā. Latvijas un Serbijas izlases jau nodrošinājušas tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā posmā. 30. jūnija spēlē Latvija – Serbija izšķirsies, kura komanda grupā ieņems 1. vietu (savstarpējo spēļu rezultāti tiks ņemti līdzi).

Otrajā posmā A grupas trīs labākās komandas cīnīsies ar B grupas komandām (Grieķiju, Turciju un Lielbritāniju). Tā kā no turnīra izslēgta B grupā spēlējusī Baltkrievijas izlase (arī Krievijas komanda), FIBA iesaistītajām grupām koriģējusi izspēles sistēmu – uz otro posmu nenāks līdzi rezultāti spēlēs ar A grupas ceturtās vietas ieguvējiem. Pirms pēdējām divām kārtām 3. vietā ir Beļģija (2-2), 4. vietā Slovākija (0-4). Otrajā posmā pa divām spēlēm notiks augustā, novembrī un 2023. gada februārī, grafiks būs atkarīga no vietu kārtības grupas noslēguma tabulā. Finālturnīram kvalificēsies trīs labākās komandas no sešām.