Šmitam pārliecinošs sniegums, 'Barcelona' izvirzās vadībā 'play-off' sērijā

Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits trešdien bija otrais rezultatīvākais "Barcelona" komandas rindās, Spānijas klubam uzvarot ULEB Eirolīgas izslēgšanas spēļu mačā.

"Barcelona" izbraukumā ar rezultātu 75:66 (26:17, 23:14, 10:18, 16:17) pārspēja Minhenes "Bayern" vienību. Sērijā līdz trim uzvarām rezultāts kļuvis 2-1.

Šmita atzīstamais sniegums bija viens no galvenajiem iemesliem, kas ļāva "Barcelona" komandai otrajā ceturtdaļā vairākkārt sasniegt 19 punktu pārsvaru. Valmierietis ar trāpīgu spēli soda laukumā šajā ceturtdaļā guva astoņus punktus, kā arī atdeva skaistu rezultatīvu piespēli Brendonam Deivīsam.

