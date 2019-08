Starp sieviešu basketbola izlases trenera kandidātiem ir tikai vietējie speciālisti

Uz Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenā trenera amatu kandidātu lokā ir tikai vietējie speciālisti, ceturtdien sarunā ar medijiem teica Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Valdis Voins, bet valdes loceklis Edgars Jaunups uzsvēra, ka Latvija izaudzinājusi pietiekami daudz labu treneru.

Iepriekš jau ziņots, ka LBS valde ceturtdien Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera amatā apstiprināja Robertu Štelmaheru.

"Process vēl virzās ar sieviešu izlasi. Tas varbūt netiek tik ļoti apspriests kā tas ir vīriešu izlases gadījumā, bet process ir finiša taisnē un domāju, ka salīdzinoši īsā laikā mēs vienosimies par sieviešu izlases jauno treneri," teica LBS prezidents Valdis Voins. "Ģenerālmenedžere Gunta Baško valdes sēdē mums jau ir ieskicējusi plašāku kandidātu loku. Visi treneri ir no Latvijas"

"Gunta ar šiem kandidātiem tiekas un pārrunā nosacījumus. Starp viņiem ir jauni un ambiciozi treneri, tāpat ir arī pieredzējuši speciālisti un tādi, kuri ar dāmu komandām vispār nav strādājuši. Kandidātu spektrs ir ļoti dažāds, bet domāju, ka nākamajā vai aiznākamajā LBS valdes sēdē, Gunta mums prezentēs sašaurinātu kandidātu loku, kas tāpat kā vīriešu izlases gadījumā, arī būs jāizvērtē treneru komisijai," par trenera meklēšanu un iecelšanu amatā stāstīja LBS prezidents.

Voins arī atzina, ka treneru komisijas atzinums ir gana nozīmīgs, lai pieņemtu lēmumu par to, kurš turpmāk strādās ar konkrēto izlasi. "Treneru komisija savā sēdē izskatīs izvirzītos kandidātus un sniegs rekomendācijas valdei par to, kuru no šiem treneriem viņi saskata kā labāko variantu darbam ar valstsvienību," piebilda Voins.

Savam kolēģim piekrita arī valdes loceklis Edgars Jaunups. "Par sieviešu izlasi esam diskutējuši arī pagājušajā valdes sēdē. Izlases ģenerālmenedžere Baško mums ziņoja par situāciju. Šobrīd esam viņai devuši nepieciešamo informāciju, lai Gunta profesionāli var tikt galā – algu, mērogus, kas ir būtiski jautājumi," teica Jaunups. "Jāatzīst, ka visi uzrunātie treneri ir vietējie speciālisti, bet ārzemnieku piesaiste netiek izskatīta."

Šāds lēmums tika pamatos ar gana daudzu izglītotu treneru esamību tepat Latvijā. "Tāds ir ģenerālmenedžeres redzējums. Mums ir pietiekami daudzi speciālisti – neesam treneru trūkumā," pārliecināts bija Jaunups. "Personīgi uzskatu, ka reizēm ir labi ielaist kādu līdaku apmierinātā pašmāju ūdenī, bet, iespējams, tā nav šī reize. Mums ir daudzi labi vietējie speciālisti, kuriem tā ir izaugsmes iespēja."

Latvijas sieviešu izlasei 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā būs jāspēlē ar Horvātijas, Vācijas un Ziemeļmaķedonijas izlasēm.

Sacensības savā laukumā un viesos norisināsies trijos izlašu spēļu logos – no 2019. gada 10. līdz 18. novembrim, no 2020. gada 8. līdz 16. novembrim un no 2021. gada 31.janvāra līdz 8. februārim.