Šteinberga ar 22 punktiem neglābj komandu no zaudējuma Eirolīgas kvalifikācijas spēlē

Latvijas basketboliste Anete Šteinberga trešdien guva 22 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas kvalifikācijas kārtas pirmajā spēlē, viņas pārstāvētajai Itālijas vienībai Venēcijas "Umana Reyer" ciešot zaudējumu.

Venēcietes viesos ar 75:85 (15:31, 25:19, 15:17, 20:18) piekāpās Ungārijas klubam Miškolcas DVTK.

Šteinberga šajā mačā laukumā pavadīja 24 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā realizēja astoņus no 15 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem.

Tāpat viņa izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus un tika pie 21 efektivitātes koeficienta.

Šteinberga bija rezultatīvākā, kamēr pretiniecēm ar 28 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Zaiomara Morisona, bet 17 punkti un 16 bumbas zem groziem bija Kješai Gorē.

Atbildes spēle notiks pēc nedēļas, uzvarētāji divu maču summā nodrošinot vietu pamatturnīra A grupā, kur to sagaidīs Latvijas flagmanis "TTT Rīga", iepriekšējās sezonas čempione Jekaterinburgas UGMK un Orenburgas "Nadežda" no Krievijas, Prāgas ZVVZ USK no Čehijas, Buržas "Tango" no Francijas, Brenas "Etixx Mithra Castors" no Beļģijas un "Čukurova" no Turcijas.

Savukārt soli tuvāk pamatturnīram spērusi Gundara Vētras vadītā Polijas komanda Gdiņas "Arka", kas trešdien pirmajā spēlē viesos ar 88:72 (20:9, 21:18, 18:17, 29:28) uzveica Turcijas klubu "Botas".

B grupām bez šī pāra uzvarētājas cīnīsies Kurskas "Dinamo" no Krievijas, Stambulas "Fenerbahce" no Turcijas, Šopronas "Uniqua" no Ungārijas, Skio "Familia" no Itālijas, Žironas "Spar Citylift" no Spānijas, Lionas ASVEL no Francijas, kā arī divas Francijas vienības Monpeljē "Basket Lattes" un Grieķijas komandas Pirejas "Olympiakos" kvalifikācijas dueļa uzvarētāja.

Pamatturnīrā komandas aizvadīs divu apļu turnīru, pēc kura katras grupas četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, noskaidrojot četras finālčetrinieka turnīra dalībnieces.