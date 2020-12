Šteinberga rezultatīvākā zaudētā FIBA Eirolīgas spēlē

Latvijas basketboliste Anete Šteinberga otrdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīra apakšgrupas pirmajā spēlē guva 19 punktus, tomēr ar to nebija gana, lai viņas pārstāvētā Turcijas komanda Stambulas "Galatasaray" sacensības sāktu ar panākumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Stambulas "Galatasaray" D grupas spēlē ar rezultātu 66:69 (13:21, 23:13, 19:23, 11:12) piekāpās "Sopron" no Ungārijas.

Šteiberga spēli sāka komandas starta pieciniekā un laukumā pavadītājās 34 minūtēs un 35 sekundēs guva 19 punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja un tikpat reizes arī pārtvēra bumbu. Viņa grozā raidīja sešus no 12 divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no pieciem "sodiņiem".

Tāpat basketbolistes kontā divas kļūdas, divas personīgās piezīmes un 16 efektivitātes koeficienta punkti, kas bija otrs labākais rādītājs komandā. Šteinberga arī bija spēles rezultatīvākā spēlētāja.

Rezultatīvākā uzvarētāju rindās ar 18 punktiem un deviņām bumbām zem groziem bija Tīna Krajisnika, bet Šteinbergas komandas labā 17 iemeta Mersedesa Rasela.

Abas komandas savā starpā ceturtdien tiksies atkārtoti.

Stambulas vienībā mēneša sākumā noteica Covid-19 uzliesmojumu, kā rezultātā Šteinbergas pārstāvētais klubs savu pirmo spēli Eirolīgā aizvadīja tikai šodien.

Otrā apļa mači varētu notikt no 17. līdz 23. janvārim.

Grupas līdere ar trim panākumiem ir "Sopron", viena uzvara divos mačos ir "Basket Landes" no Francijas, kamēr cita šīs valsts vienība Buržas "Tango" abos dueļos piedzīvojusi zaudējumus. Pēdējo, ceturto, vietu bez uzvarām ieņem Stambulas komanda.

FIBA valde septembrī lēma, ka Eirolīgas turnīrā tiks mainīts izspēles formāts. Šāds lēmums pieņemts, vērtējot Covid-19 izplatību Eiropā, kā arī par prioritāti nosakot spēlētāju un pārējo iesaistīto personu drošību.

Jaunā izspēles kārtība nosaka, ka kvalifikācijas turnīrs notika vienā pilsētā ar vienu spēli. Savukārt grupu turnīrā komandas tiks sadalītas četrās grupās pa četrām katrā.

Katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet trešo vietu ieguvējas neturpinās cīņu līmeni zemākajā Eirokausā. Tikmēr ceturtdaļfināla spēles notiks vienā arēnā, komandām aizvadot tikai vienu spēli. Ceturtdaļfināli plānoti 14.-20.martā.

Ceturtdaļfināla uzvarētājas turnīru turpinās "Final 4".