Šteinbergai 17 punkti un 15 atlēkušās bumbas FIBA Eirolīgā

Latvijas basketboliste Anete Šteinberga ceturtdien guva 17 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīra apakšgrupas piektajā spēlē, taču ar to nebija gana, lai viņas pārstāvētā komanda Stambulas "Galatasaray" izcīnītu uzvaru.

"Galatasaray" D grupas spēlē Buržā ar rezultātu 80:87 (22:27, 18:16, 24:18, 16:26) piekāpās vietējai "Tango".

Šteinberga laukumā pavadīja 35 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā izcēlās ar 17 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām, iekrājot "double-double". Viņa iemeta vienu no pieciem divpunktu un divus no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja deviņus no desmit "sodiņiem". Tāpat basketboliste vienreiz pārtvēra bumbu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, pieļāva piecas kļūdas un spēli noslēdza ar labāko efektivitātes koeficientu komandā 21.

Turcijas komandā vairāk punktus par Šteinbergu guva vien Epifānija Prinsa, kuras rēķinā 20 punkti un piecas rezultatīvas piespēles. Buržas vienības uzvaru ar 17 punktiem un piecām bumbām zem groziem kaldināja Izabella Jakubo.

Pirmdien "Galatasaray" ar rezultātu 89:63 uzvarēja Francijas klubu "Basket Landes", kas dienu vēlāk vēlreiz pārspēts ar 78:59. Piektdien Turcijas komanda aizvadīs vēl vienu maču ar "Tango".

D grupas līdere ar piecām uzvarām ir "Sopron", ar divām uzvarām seko Šteinbergas vienība, kamēr "Basket Landes" un Buržas komanda četros mačos iekrājušas pa panākumam.

Tikmēr Elīnas Babkinas pārstāvētā Krievijas komanda Orenburgas "Nadežda" Salamankā A grupas spēlē ar 38:93 (5:28, 14:26, 9:23, 10:16) kapitulēja vietējai "Perfumerias Avenida".

Babkina šajā spēlē laukumā pavadīja 20 minūtes un 30 sekundes, kuru laikā izcēlās ar diviem punktiem, trim atlēkušajām bumbām un vienu rezultatīvu piespēli. Basketboliste grozā raidīja abus soda metienus, bet vienīgais divpunktu, kā arī divi trīspunktu metieni lidoja garām grozam.

Tāpat basketboliste divreiz pārtvēra bumbu, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja vienu personīgo piezīmi un spēli noslēdza ar negatīvu +/- rādītāju -39.

Anastasija Logunova Krievijas komandā ar 11 punktiem bija rezultatīvākā spēlētāja, kamēr mājinieču rindās 25 punkti Keitijai Lū Samuelsonei.

Grupas līdere ar četrām uzvarām tikpat spēlēs ir "Perfumerias Avenida", divi panākumi Kurskas "Dinamo" rēķinā, Babkinas komanda nopelnījusi vienu uzvaru, bet divus zaudējumus piedzīvojusi Izmitas "Belediyespor".

Savukārt Kristīnes Vītolas pārstāvētā Turcijas vienība Stambulas "Fenerbahce" Prāgā B grupas mačā ar 88:57 (26:16, 18:17, 15:18, 29:6) uzvarēja Gundara Vētras vadīto Gdiņas "Arka".

Vītola laukumā pavadītajās septiņās minūtēs un 16 sekundēs izcēlās ar trim punktiem un divām bumbām zem groziem. Basketboliste grozā raidīja vienīgo tālmetienu, bet viens divpunktu metiens nebija precīzs. Vītola spēli noslēdza ar +/- rādītāju +4.

Rezultatīvākā uzvarētāju komandā ar 19 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Kia Vona, bet vēl 16 punktus pievienoja Sesīlija Zandalasīni. Polijas klubā 19 punkti Alisei Kunekai.

Četras uzvaras piecos mačos ir Lionas ASVEL un Vītolas klubam, ar diviem panākumiem seko Prāgas ZVVZ USK, bet "Arka" piecās spēlēs palikusi "bešā".

FIBA valde septembrī lēma, ka Eirolīgas turnīrā tiks mainīts izspēles formāts. Šāds lēmums pieņemts, vērtējot Covid-19 izplatību Eiropā, kā arī par prioritāti nosakot spēlētāju un pārējo iesaistīto personu drošību.

Jaunā izspēles kārtība nosaka, ka kvalifikācijas turnīrs notika vienā pilsētā ar vienu spēli. Savukārt grupu turnīrā komandas tiks sadalītas četrās grupās pa četrām katrā.