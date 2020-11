Štelmahers par otro puslaiku: varējām nospēlēt gudrāk

Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Roberts Štelmahers pēc panākuma pret Grieķijas izlasi sarunā ar žurnālistiem pauda prieku par uzvaru, bet norādīja, ka otro puslaiku vienība varēja aizvadīt veiksmīgāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Latvijas izlase piektdien Sarajevā pieveica Grieķijas izlasi ar rezultātu 77:66 (20:21, 22:9, 22:20, 13:16).

Lai gan pirmajā puslaikā Latvijas valstsvienībai padevās vairāki ātrie uzbrukumi, otrās 20 minūtes spēle aizritēja lēnāk tempā. Štelmahers atzina, ka tāda plāna treneru korpusam nav bijis. To panākuši pretinieki.

"Viņi sāka "presēt", mēs mazliet apjukām, varbūt pietrūka svaiguma," sprieda Štelmahers. "Grieķi "hand-off" situācijās spēlēja ļoti agresīvi – uz bumbas pārķeršanas robežas. Mēs mēģinājām spēli vienkāršot, bet varējām nospēlēt arī gudrāk un vinnēt ar 20 punktu pārsvaru. Redzējām arī, ka grieķi provokatīvi līda un krita, un ne vienmēr skanēja tiesneša svilpe. Kad esi 20 punktus priekšā, tad nez no kurienes uzrodas piezīmes uzbrukumā, nostaigātas situācijas un tehniskās piezīmes. Tā tiesnešiem patīk darīt."

Komandas pamatpiecniekā gāja Kristers Zoriks, kuram šī bija debija izlases rindās. Savukārt rezerves saspēles vadītāja lomu pildīja Mārcis Vītols, malā paliekot Artūram Ausējam un Ingum Jakovičam. Štelmahers uzsvēra, ka bija grūti izvēlēties, kuru atstāt malā. Visi bija gatavi doties laukumā, un ir iespējams, ka nākamajā spēlē ar bosniešiem būs izmaiņas.

Vien ceturtdien no ULEB Eirolīgas kluba Vīlerbānas ASVEL komandai pievienojās Rihards Lomažs, kurš mačā realizēja divus no desmit metieniem no spēles. Trenerim tika vaicāts, vai nevajadzēja aizsargu mazliet piebremzēt.

"Varbūt vajadzēja, bet Lomažu nevar piebremzēt. Ja nu vienīgi vilciens," asprātīgi par basketbolistu, kuru Štelmahers trenējis "Ventspils" rindās, izteicās speciālists.

Svētdien komandai jau jātiekas ar mājiniekiem – Bosnijas un Hercegovinas izlasi, kurai savā laukumā tika zaudēts ar viena punkta pārsvaru. Bosnijas vienības augumā garie spēlētāji pirmajā cikla spēlē piekopa diezgan agresīvu aizsardzību, kas atšķiras no Grieķijas izlases rādītā. Tas mudinās arī treneru korpusu veikt attiecīgas norādes spēlētājiem.

"Mēs to saprotam, ka viņi noteikti redzēja šodienas spēli. Parādīsim spēlētājiem video materiālu un risinājumus uz laukuma. Domāju, ka mums ir diezgan spēcīgi spēlētāji, vairāki mazie, kuri var pārdriblēt pāri laukumam. Tikai vajag nospēlēt aukstasinīgāk. Šodien reizēm ilgu laiku patērējām, pārvadot bumbu pāri laukumam," izteicās treneris.

"Spēlē pret Bosniju blokiem sekoja slazdi. Kādās situācijās tos "sliposim" [garais spēlētājs aizsega vietā raujas uz groza apakšu – aut.]. Nevar uzskriet virsū pretiniekam, jācenšas nonākt brīvā vietā. Turēsim bumbu to spēlētāju rokās, kuri labi driblē un redz laukumu," domu pabeidza Štelmahers.

Latvijas izlase pēc šī panākuma trijās spēlēs guvusi vienu uzvaru, bet Grieķijas izlases kontā ir divas uzvaras un viens zaudējums. Vakara spēlē pie otrās uzvaras tika arī Bosnijas un Hercegovinas izlase, kas ar rezultātu 88:49 sagrāva Bulgārijas izlasi, kurai tagad ir divi zaudējumi un viens panākums. Eiropas čempionātam kvalificējas trīs spēcīgākas apakšgrupas komandas.