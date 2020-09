Strautiņš ar Jakoviču kopā gūst 23 punktus Itālijas Superkausa pēdējā spēlē

Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien guvs 15 punktus un Ingus Jakovičs pievienoja astoņus punktus Itālijas Superkausa spēlē, viņu pārstāvētajai Varēzes "Openjobmetis" svinot uzvaru.

Varēzes basketbolisti A apakšgrupas pēdējā spēlē ar rezultātu 102:100 (33:29, 17:24, 32:30, 20:17) pārspēja Brešas "Germani" komandu.

Strautiņš laukumā pavadīja 24 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no diviem "trejačiem" un četrus no sešiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, trīs reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas piezīmes un iekrāja 22 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Jakovičs spēlēja 11 minūtes un 14 sekundes, realizējot savu vienīgo divpunktu metienu un visus trīs "sodiņus", kā arī vienu no diviem tālmetieniem. Viņš arī divreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, iekrāja trīs piezīmes, izprovocēja divus pārkāpumus un tika pie deviņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Varēzes komandā rezultatīvākais ar 27 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām izprovocētām piezīmēm bija Luiss Skola.

Latviešu pārstāvētā vienība sešās spēlēs tika pie divām uzvarām un savā apakšgrupā ieņēma trešo vietu.

Tikmēr Jānis Blūms guva vienu punktu, kamēr viņa pārstāvētā Redžo di Emīlijas "Unahotels" komanda B grupas spēlē ar rezultātu 72:74 (18:17, 9:22, 25:19, 20:16) piekāpās Boloņas "Virtus Segafredo" vienībai.

Blūms spēlēja 13 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja savu vienīgo "trīnīti". Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, viena piezīme un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Blūma pārstāvētā vienība ar trīs uzvarām sešās spēlēs grupā ieņēma otro vietu.

Pirmdien kā vienīgais no latviešiem vietu pusfinālā var nodrošināt Andrejs Gražulis, kura pārstāvētā Triestes "Allianz" aizvadīs apakšgrupas pēdējo spēli.

Itālijas Superkausā piedalās visas 16 komandas, kas šosezon plāno startēt vietējā čempionāta A sērijā. Komandas ir sadalītas četrās grupās, bet pēc grupu turnīra sekos pusfināli, kuriem kvalificēsies katras grupas uzvarētāja.

"Final Four" turnīrs tiks izspēlēts no 18. līdz 20.septembrim.