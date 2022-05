Strautiņš dala rezultatīvākā spēlētāja godu; viņam un Mejerim sezona Itālijā noslēgusies

Latvijas basketbolisti Artūrs Strautiņš un Mareks Mejeris ceturtdien guva attiecīgi 12 un septiņus punktus Itālijas A sērijas izslēgšanas turnīra trešajās spēlēs, viņu pārstāvētajām komandām piedzīvojot zaudējumus un izstājoties no cīņas par medaļām.

Strautiņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" mājās ar 59:89 (13:21, 14:22, 14:27, 18:19) piedzīvoja sagrāvi mačā ar Milānas "A|X Armani Exchange" un sērijā zaudēja ar 0-3.

Strautiņš 25 minūtēs realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un sešus no 11 soda metieniem, bet netrāpīja nevienu no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas pārķertas bumbas, divas piezīmes, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi, efektivitātes koeficients desmit un +/- rādītājs -12.

Artjoms Butjankovs nebija iekļauts mājinieku komandas pieteikumā.

Mājiniekiem Strautinš ar 12 punktiem dalīja komandas rezultatīvākā spēlētāja laurus ar Taileru Larsonu, bet pretiniekiem 16 punkti un piecas atlēkušās bumbas Bendžamina Bentila kontā.

Mejera pārstāvētā un Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā Pezāro "Carpegna Prosciutto" mājās ar 55:75 (19:21, 16:14, 10:24, 10:16) zaudēja pašreizējai čempionei Boloņas "Virtus Segafredo". Sērijā līdz trim uzvarām ar 3-0 uzvarēja "Virtus Segafredo".

Mejeris spēlēja 30 minūtes, kuru laikā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja abus tālmetienus. Viņš arī izcīnīja četras bumbas zem groziem, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz bloķēja sāncenšu metienus, pa reizei pārtvēra bumbu un kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes pretiniekiem, tika pie efektivitātes koeficienta 11 un +/- rādītāja -10.

Ar 15 punktiem rezultatīvākais mājinieku rindās bija Dorons Lembs, bet viesiem 15 punktus guva Muamadū Žaitē.

Izslēgšanas turnīrā neiekļuva Andreja Gražuļa pārstāvētā Triestes "Allianz", kā arī Kremonas "Vanoli" komanda, kuru daļu no sezonas pārstāvēja Verners Kohs.

Redžo Emīlijas komanda ar 15 uzvarām 30 spēlēs turnīra tabulā ieņēma septīto vietu, bet Pezāro vienība ar 14 panākumiem bija astotā, bet aiz tās ar tādu pašu bilanci bija Triestes klubs. Kremonas basketbolisti ar bilanci 8-22 bija 16. un sezonu noslēdza pēdējā vietā, pametot augstāko līgu.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".