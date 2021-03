Strautmanes 'double-double' ieved Sirakjūzu 'marta trakuma' otrajā kārtā

Latvijas basketboliste Digna Strautmane svētdien guva 13 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, palīdzot Sirakjūzas universitātes "Orange" komandai sasniegt Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas izslēgšanas turnīra jeb "marta trakuma" otro kārtu.

Ar astoto numuru izliktā "Orange" izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 72:55 (21:17, 16:14, 13:17, 22:7) uzvarēja Dienviddakotas štata universitātes "Jackrabbits" vienību, kurai bija piešķirts devītais numurs.

Strautmane bija viena no divām "Orange" komandas spēlētājām, kura laukumā pavadīja 40 minūtes. Šajā laikā basketboliste guva 13 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, nopelnot "double-double".

Uzbrucēja grozā raidīja divus no trim divpunktu un trīs no septiņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņa divreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra trīs bumbas, divreiz bloķēja metienu, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja divas personīgās piezīmes.

Strautmane bija otra rezultatīvākā spēlētāja "Orange" vienībā.

