Strēlnieks ar augstu rezultativitāti sekmē AEK uzvaru FIBA Čempionu līgas spēlē

Latvijas basketbolists Jānis Strēlnieks otrdien Starptautiskās Basketbola federācija (FIBA) Čempionu līgas otrā posma ceturtajā mačā izcēlās ar 16 gūtajiem punktiem, viņa pārstāvētajai Atēnu AEK izcīnot uzvaru.

AEK izbraukumā K apakšgrupas mačā ar rezultātu 69:63 (17:14, 14:19, 23:18, 15:12) pārspēja Limožas CSP.

Strēlnieks laukumā bija 20 minūtes un 53 sekundes, kuru laikā grozā meta trīs no pieciem divu punktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, divas piezīmes un viena kļūda, sakrājot +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu astoņi.

Brintons Lemārs un Strēlnieks ar 16 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākie uzvarētāju komandas spēlētāji, bet 12 punktus sakrāja Pjērs Oriola. Pretinieku rindās 16 punktus sakrāja Nikolass Langs.

Atēnu vienība ar trīs uzvarām četrās spēlēs K apakšgrupā ir līdere, Malagas "Unicaja" ar trīs panākumiem tikpat mačos ieņem otro vietu, Stambulas "Galatasaray" trīs spēlēs tikusi pie vienas uzvaras un ir trešā, bet Limožas CSP zaudējusi visos četros mačos.

Vēl I apakšgrupas mačā Mareka Mejera pārstāvētā Jeruzalemes "Hapoel" savā laukumā ar rezultātu 77:65 (24:13, 17:25, 22:11, 14:16) uzvarēja Holonas "Hapoel".

Latvijas basketbolists laukumā bija 14 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā neprecīzi izpildīja divus metienus divu punktu vērtībā, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, nopelnīja divas piezīmes, sakrāja +/- rādītāju -3 un efektivitātes koeficientu -1.

Jeruzalemes vienība ar trīs uzvarām četrās spēlēs I apakšgrupā ir līdere, bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Strasbūras SIG, kuru vada Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki, ar diviem panākumiem trīs mačos atrodas par vienu vietu zemāk. Dižonas JDA ar divām uzvarām ir trešā, bet Holonas klubs zaudējis visās četrās cīņās un ieņem pēdējo vietu.

Otrajā posmā 16 komandas sadalītas četrās apakšgrupās pa četrām katrā. Pirmo divu vietu ieguvējas kvalificēsies ceturtdaļfinālam, kurā uzvarētājas noskaidrosies dueļos līdz divām uzvarām, bet sezona noslēgsies ar "Final Four" turnīru maijā.