Timma palīdz 'Himki' tuvoties Vienotās līgas finālam

Latviešu basketbolists Jānis Timma pirmdien guva 15 punktus VTB Vienotās līgas pusfināla trešajā spēlē, viņa pārstāvētajai Maskavas apgabala "Himki" komandai nonākot uzvaras attālumā no fināla un vietas Eirolīgā.

"Himki" savā laukumā ar rezultātu 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14) pārspēja Kazaņas "Unics" komandu, sērijā līdz trim uzvarām panākot 2-1.

Timma šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, bloķēja vienu metienu, vienu reizi pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes, tikdams pie 16 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs komandā.

"Himki" rindās ar 26 izcēlās Aleksejs Šveds, kurš pirms šī mača tika nosaukts par Vienotās līgas sezonas vērtīgāko spēlētāju.

Nākamā spēle notiks trešdien "Himki" laukumā.

"Himki" ceturtdaļfināla sērijā līdz trim uzvarām ar 3-0 pievieca "Astana" vienību, bet Kazaņas "Unics" ar tādu pašu rezultātu guva virsroku pār Igaunijas čempioni Tallinas "Kalev"/"Cramo".

Otrā pusfinālā Maskavas CSKA ir vadībā 2-0 pret Sanktpēterburgas "Zeņit" komandu.

Timma ir vienīgais latvietis Vienotās līgas izslēgšanas turnīrā, jo pirms tam ārpus tā palika Mārtiņa Meiera pārstāvētā Krasnojarskas "Jeņisej", Jāņa Blūma pārstāvētā Permas "Parma" un Latvijas vicečempione "VEF Rīga".

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startēja 14 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startēja deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Himki" vienību.