Timmam 17 punkti NBA G līgas spēlē

Latvijas basketbolists Jānis Timma sestdien guva 17 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) G līgas spēlē, palīdzot uzvarēt Leiklendas "Magic" vienībai.

Leiklendas "Magic" mājās ar 107:97 (30:20, 24:29, 23:30, 30:18) pārspēt Grīnsboro "Swarm" komandu.

Timma laukumā pavadīja 30 minūtes, no spēles metot ar 50% trāpīgumu. Viņš realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un piecus no desmit tālmetieniem. Tāpat Timmas kontā sešas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārķerta bumba, trīs kļūdas, divas personiskās piezīmes un +/- rādītājs +1.

Janis Timma highlight reel? Janis Timma highlight reel. pic.twitter.com/s4MSgoPPWK — BengalsVagberg (@MagicVagberg) February 6, 2022

"Magic" rindās rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem, kā arī septiņām atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm bija Džefs Dautins, bet "Swarm" rindās 16 punkti un sešas atlēkušās bumbas Johova Tora rēķinā.

Leiklendas "Magic" ar izcīnītām četrām uzvarām un desmit neveiksmēm Austrumu konferencē ieņem 14.vietu 15 komandu konkurencē, kamēr "Swarm" ar pieciem panākumiem 12 mačos ir desmitajā pozīcijā.

Latvijas basketbolistu 2013.gadā NBA draftā ar kopējo 60.numuru izraudzījās Memfisas "Grizzlies". 2015.gadā tiesības uz latvieti šajā līgā ieguva Orlando "Magic" klubs.