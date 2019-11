'TTT Rīga' zaudē pagarinājumā un Eirolīgu turpina bez uzvarām

Latvijas vadošā sieviešu basketbola komanda "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē viesos ar rezultātu 55:60 (15:17, 7:8, 20:10, 11:18, 2:7) pagarinājumā zaudēja Turcijas vienībai Mersinas "Gelecek Koleji Čukurova".

"TTT Rīga" rindās ar 15 punktiem atzīmējās Kate Krēsliņa, 12 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Bintai Dramehai, bet deviņus punktus guva un 17 bumbas zem groziem izcīnīja Megana Hafa. Tikmēr pretiniecēm ar 15 punktiem rezultatīvākā bija Leonora Rodrigesa.

Rīdzinieces šajā mačā no tuvās distances iemeta tikai 11 no 50 metieniem, turpretī pretiniecēm precizitāte bija teju divtik labāka (21/49). Laukuma saimnieces iemeta tikai vienu no 23 tālmetieniem un zaudēja atlēkušajās bumbās (49/63), taču mazāk kļūdījās (16/23).

Rīdzinieces pirmajā ceturtdaļā dominēja cīņā zem groziem, bet rezultāts svārstījās un lielākoties bija par labu pretiniecēm. Pirmās desmit minūtes Rīgas klubs zaudēja ar 15:17, bet ar Hafas un Dramehas metieniem pārņēma vadību - 20:17. Tiesa, ceturtdaļas turpinājumā pievīla metienu precizitāte un spēle uzbrukumā, viešņām teju deviņas minūtes negūstot punktus no spēles un puslaiku zaudējot ar 22:25.

Trešās ceturtdaļas otrajā pusē Rīgas basketbolistes krietni uzlaboja savu precizitāti metienos un ar 14 punktu izrāvienu pārņēma vadību - 42:33. Ceturtajā ceturtdaļā pretinieces atspēlējās un trīs minūtes pirms pamatlaika beigām izrāvienu noslēdza ar vadības grožu atgūšanu (49:47). Uz nākamajiem pretinieču punktiem ar tālmetienu atbildēja Krēsliņa, kura panāca 50:51.

Pretinieces no soda metienu līnijas pievienoja vēl vienu punktu, bet pēdējās minūtes pirmo uzbrukumu rīdzinieces neizmantoja. Tā rezultātā otrā laukuma galā tika pārkāpti noteikumi un pretinieces iemeta vēl vienu "sodiņu" - 53:50 "Čukurova" labā un 16 sekundes līdz pamatlaika finālsvilpei. Nākamajā uzbrukumā pēc vairākām izspēlēm bumba nonāca pie Krēsliņas, kura sešas sekundes pirms beigām iemeta vēl vienu "trejaci", izlīdzinādama rezultātu.

Laukuma saimnieces savā uzbrukumā zaudēja bumbu, taču "TTT Rīga" komandai pietrūka laika, lai aizkļūtu līdz savam grozam un izdarītu metienu, līdz ar to cīņa turpinājās pagarinājumā. Papildlaika sākumā pretinieces ar trīspunktu gājienu izvirzījās vadībā, bet uz nākamo mājinieču precīzo metienu atbildēja Krēsliņa - 55:58 divas minūtes pirms pagarinājuma beigām.

Nepilnu minūti pirms piecminūtes beigām Zenta Meļņika neiemeta divus soda metienus, bet arī ar atkārtotu uzbrukumu punktus gūt neizdevās. Noslēdzošo minūti Latvijas komanda aizvadīja neveiksmīgi un mājup dosies ar zaudējumu.

Savainojuma dēļ Rīgas klubam nevarēja palīdzēt Karlīne Pilābere.

A apakšgrupā vadībā ar trim uzvarām trīs spēlēs ir Prāgas ZVVZ USK un Jekaterinburgas UGMK komandas, bet ar trim panākumiem četrās cīņās seko Orenburgas "Nadežda". Divi panākumi ir Mersinas "Čukurova" basketbolistēm, be pa uzvarai ir Venēcijas "Umana Reyer", Brenas "Etixx Mithra Castors" un Buržas "Tango" vienībām, kamēr ar četriem zaudējumiem turnīra tabulu noslēdz "TTT Rīga".

Rīdzinieces sezonu iesāka ar trim zaudējumiem Prāgas ZVVZ USK, Brenas "Etixx Mithra Castors" un Buržas "Tango" komandām, kamēr Mersinas vienība pirmajos trīs mačos uzvarējusi Venēcijas "Umana Reyer", bet cietusi neveiksmes pret Prāgas vienību un Orenburgas "Nadežda".

Turcijas komanda iepriekšējā Eirolīgas mačā iemeta tikai 28 punktus, turklāt trešajā ceturtdaļā guva vien divus punktus.

Arī Turcijas līgā "Čukurova" basketbolistes nedemonstrē sniegumu, ko no Eirolīgas komandas varētu gaidīt. Četrās spēlēs četri zaudējumi. Tiesa, komanda, līdzīgi kā "TTT Rīga", atrodas pārbūves procesā.

Lai gan "TTT Rīga" Eirolīgā šosezon nav izcīnījusi uzvaru, rīdzinieces tiek uzskatītas par nelielām favorītēm. Pērn Turcijas klubs Eiropas kausā izcīnīja 11 uzvaras pēc kārtas un apstājās tikai ceturtdaļfināla duelī pret Eirolīgas klubu no Itālijas Skio "Familia".

"TTT Rīga" basketbolistes pagājušajā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Linneja Hārpere, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.