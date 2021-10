'VEF Rīga' aizraujošā cīņā zaudējums Čempionu līgas sezonas pirmajā mačā

Latvijas basketbola čempionvienība "VEF Rīga" otrdien, 5. oktobrī, Itālijā ar zaudējumu aizsarujošā un saspringtā cīņā sāka dalību FIBA Čempionu līgā, ar 85:91 (22:23; 30:19; 12:23; 21:26) piekāpjoties "Nutribullet Treviso" vienībai.

Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 21 gūto punktu bija Devondriks Vokers. 17 punktus sakrāja Džalens Railijs, 13 - Rons Karijs, desmit - Kristers Zoriks. Mājinieku rindās 20 punkti un sešas atlēkušās bumbas,īpaši izceļoties mača otrajā pusē, tika Henrijam Simsam, 16 punktus sakrāja Toms Dimša, 14 punktus un sešas rezultatīvas piespēles - Mihals Sokolovskis.

Mača sākumā nelielā vadībā pārsvarā bija "VEF Rīga", pēc Devondrika Volkera trīspunktu metiena panākot 13:8 savā labā, bet otrajā daļā - mājinieki. Otrās ceturtdaļas sākumā astoņu punktu izrāviens padevās mājiniekiem, pēc Džordano Bortolani bumbas trieciena grozā no augšas panākot 31:27 vadību.

Izšķirošie notikumi puslaikā norisinājās tā beigās, kad, Rona Karija pārtvertā bumba, atņemot to lietuvietim Tomasam Dimšam, kurš sekmīgi un rezultatīvi iesaistījās spēlē otrajā ceturtdaļā, tika pārvērsta precīzā trīspunktu metienā, negaidot partneru palīdzību - 39:36.Pēdējās divas minūtes un trīs sekundes rīdzinieki uzvarēja ar 13:4, realizējot trīs tālmetienus un panākot 52:42.



Pēc diviem Mihala Sokolovska tālmetieniem (52:48) 76 sekunžu laikā Jānis Gailītis otrā puslaika sākumā bija spiests pieprasīt minūtes pārtraukumu. Gandrīz tikpat ātri mājinieki atspēlējās trešās ceturtdaļas sākumā, kad 85 sekundēs viņi pietuvojās līdz 48:52. Trīs minūtes un 19 sekundes līdz ceturtdaļas beigām pēc Ārona Džonsa tālmetiena Itālijas klubs atguva vadību - 57:56.

Turpinājumā "vefiešiem" tikai izdevās panākt neizšķirtu, pēc Džeilena Railija trīspunktu metiena ceturtās ceturtdaļas sākumā panākot 67:67 un pēc Iļjas Gromova divpunktnieka - 77:77. Mājinieki veica sešu punktu izrāvienu, panākot 87:80. Ar vēl vienu pārķertu bumbu un trīspunktu metienu Karijs astoņās sekundēs samazināja pārsvaru līdz 85:87, taču uzvarēt neizdevās.

Latvijas čempioni FIBA Čempionu līgā spēlē D grupā, kurā vēl ir Sombathejas "Falco Vulcano" un Atēnu AEK vienības. Šīs komandas savstarpējo spēli aizvadīs trešdien.

Regulārajā turnīrā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupu uzvarētājas uzreiz nodrošinās vietu "play-off" pirmajā kārtā, kur tām pievienosies vēl astoņas vienības, kas tiks noskaidrotas "play-in" sērijās starp grupu otro un trešo vietu ieņēmušajām komandām.

Plānots, ka "play-in" turnīrā, astotdaļfinālā un ceturtdaļfinālā uzvarētāji tiks noskaidroti sērijā līdz divām uzvarām. Ceturtdaļfinālu pārvarējušās komandas iekļūs "Final Four" turnīrā, kur cīnīsies par balvu fondu viena miljona eiro apmērā.

"VEF Rīga" komanda, kura trešo sezonu piedalīsies šajās sacensībās, pērnajā sezonā sasniedza FIBA Čempionu līgas pamatturnīra otro posmu.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

FIBA Čempionu līga: VEF Rīga - Nutribullet Treviso

Trevīzo komandas labā 20 punktus guva Henrijs Simss, kuram arī sešas atlēkušās bumbas, bet vēl 16 punktus guva lietuvietis Toms Dimša, 14 punktus - Mihals Sokolovskis.

VEF Rīga statistika

VEF Rīga - Trevīzo 85:91. Spēle noslēgusiesZorikam samocīts un izmisīgs caurgājiens, kas ir nesekmīgs. Trevīzo treneri vēl paņēma pārtraukumu pēdējās sekundēs

VEF Rīga - Trevīzo 85:89Railijs iemet divus sodiņus. Karijs uzreiz pārtver piespēli un iemet trejaci. Itāļi iemet caurgājienā un uzreiz VEFs līdzīgi zaudē bumbu pēc gala auta izmešanas.Trevīzo neiemet 24 sekunžu laikā. Atlikusi 42,1 sekunde

VEF Rīga - Trevīzo 80:87Zorikam neprecīzi divi tālmetieni, un mājinieki uzreiz panāk +7. Gailītis ņem pārtraukumuLīdz pamatlaika beigām nedaudz vairāk nekā divas minūtes

VEF Rīga - Trevīzo 80:85Vokers nopelna nesportisko piezīmi (pārkāpa noteikumus pirms auta izmešanas), ko izmanto mājinieki un panāk +4. Vokers reabilitējas un iemet savu piekto trejaci spēlē. Sokolovskis iemet caurgājienā, pēc tam Gromovam sods par napreizu bloku. Sokolovskis mirkli vēlāk iemet divus sodiņus

VEF Rīga - Trevīzo 77:77Tiesneši pēc video caurskatīšanas neiedod nesportisko piezīmi Trevīzo komandai, bet Zoriks par to neskumst - ielidina trejaci! Uz Sokolovska caurgājienu Zoriks atbild ar diviem punktiem ar sodu. Soda metiens gan neprecīzs.Gromovs caurgājienā grutā situācijā ir precīzs, pēc kā mājinieki ņem pārtraukumu

VEF Rīga - Trevīzo 70:75Zoriks pārsteidz un iet uz slam dunk, bet viņu bloķē Simss. Tad otrā laukuma pusē netraucēti Simss triec bumbu grozā no augšas.Gailītis ņem pārtraukumu

VEF Rīga - Trevīzo 67:71Railijs ar trijnieku panāk 67:67, bet uzreiz mājiniekiem precīzs tālmetiens. Tad rī viens precīzs sodiņš. VEFam problēmas ar piezīmēm, jo 98 sekundēs jau trīs sodi šajā ceturtdaļā.

Sākas 4. ceturtdaļa

VEF Rīga - Trevīzo 64:65. Noslēgusies trešā ceturtdaļaGulbis pacietīgi nospēlē groza tuvumā. Trešās ceturtdaļas pēdējais uzbrukums Trevīzo komandai nesekmīgs.

VIDEO: Iespaidīgs Karija slam dunkhttps://twitter.com/BasketballCL/status/1445470054733148165

VEF Rīga - Trevīzo 62:63Hemonds izpelnās nesportisko piezīmi. Mājinieki iemet vienu sodiņu, tad ar vēl diviem sodiņiem panāk +3. Gulbis pa lēnu devās uz grozu un viņu nobloķē. Tad mājinieki panāk arī +7, bet VEFiņš uzreiz atbild ar diviem precīziem Railija trijniekiem

VEF Rīga - Trevīzo 56:57 Itālijas komanda krietni uzlabojusi spēli aizsardzībā, VEFiņam vairs neiet cauri kombinācijas. Ņemot vērā 1. puslaika izskaņā iemestos divus sodiņus, mājiniekiem izrāviens 17:4.

VEF Rīga - Trevīzo 56:50Nervozā cīņā VEFam izdodas apturēt pretinieku centienus lauzt spēles gaitu un neļaut veikt vēl iespaidīgāku izrāvienu.

VEF Rīga - Trevīzo 52:48Trevīzo rindās divi precīzi tālmetieni Mihalam Sokolovskim, un Gailītis uzreiz ņem pārtraukumu

Sākas 3. ceturtdaļa

Trevīzo komandā neviens basketbolists nav guvis vairāk par astoņiem punktiem. Tik daudz iemetis Džordāno Bortolani, bet septiņi punkti Nikolam Akelem un Tomasam Dimsam.

VEF Rīga rindās Vokers guvis 18 punktus, realizējot sešus no septiņiem metieniem no spēles un divus no trim sodiņiem. Viņam arī trīs rezultatīvas piespēles un divas atlēkušās bumbas.Vēl Latvijas čempioniem 10 punktus guvis Rons Karijs, seši punkti Džalenam Railijam, pa pieciem punktiem - Rejšonam Hemondam un Kristeram Zorikam, četri punkti - Aleksandram Madsenam, bet pa diviem punktiem - Artim Atem un Mārim Gulbim.No pieteiktajiem 10 basketbolistiem pagaidām laukumā VEFiņa rindās nav devies vien Emīls Krūmiņš.

VEF Rīga - Trevīzo 52:42. Noslēdzies 1. puslaiksIzcils 1. puslaika noslēgums VEFiņa izpildījumā!Vokers iemet savu ceturto tālmetienu spēlē un gūst savu 18. punktu. Itāļi iemet pustālo, bet VEFs atbild ar Zorika tālmetienu un Hemonda "slam dunk". Railijs ātrajā uzbrukumā izvēlas mest trijnieku, un tas ir precīzs!Puslaika izcilo noslēgumu nedaudz sabojā Railijs, kurš pēdējā sekundē pārkāpj noteikumus metienā... Mājinieki iemet abus sodiņus.

VEF Rīga - Trevīzo 41:38 Kļūdām bagātas pēdējās minūtes, divas minūtes pirms puslaika pārtraukuma VEFam panākot +3

VEF Rīga - Trevīzo 39:36Karijs ar iespaidīgu slam dunk atgūst Latvijas čempioniem vadību, bet uzreiz otrā laukuma pusē Bortolani iemet trejaci. Madsens paliek nepiesegts groza apakšā, uzreiz VEFiņš pārtver piespēli un karijs iemet trijnieku!

VEF Rīga - Trevīzo 32:33Karijs iemet trijnieku, apturot mājinieku nelielo izrāvienu (8:0). Trevīzo pusātrajā uzbrukumā gūst divus punktus, bet Vokers gūst savu 15. punktu mačā.

VEF Rīga - Trevīzo 27:29Trevīzo turpina ļoti precīzi mest trejačus (5/6 šobrīd). Pēc diviem precīziem trijniekiem Gailītis ņem pārtraukumu

VEF Rīga - Trevīzo 27:23Railijs iemet trijnieku VEFiņam, tad Karijs pārtver bumbu un panāk Latvijas čempioniem +4.

Sākas 2. ceturtdaļa

Uz VEFiņa spēli Trevīzo ieradies arī Latvijas izlases galvenais treneris itālis Luka Banki.

VEF Rīga - Trevīzo 22:23 Noslēgusies 1. ceturtdaļaMājinieki sekmīgāki pirmās ceturtdaļas beigās, padodas arī "aley oop" danks. Ountku ceturtdaļai gan ar skaistu caurgājienu pieliek uz maiņu iznākušais Māris Gulbis.

VEF Rīga - Trevīzo 18:18Divarpusi minūtes pirms otrās ceturtdaļas beigām Trev;izo izvirzās vadībā ar precīzu trijnieku. Hemondam un Gromovam nesekmējas groza tuvumā. Hemonds gan reabilitējas ar precīzu trejaci.

VEF Rīga - Trevīzo 15:13Sākotnējie precīzie uzbrukumi rimušies, komandām vairākas kļūdas uzbrukumā. VEFam gan teicama spēle aizsardzībā, izdodas apturēt Trevīzo centienus spēlēt uz groza apakšu

VEF Rīga - Trevīzo 13:8Vokers turpina demoralizēt itāļu komandu - laba saspēle un precīzs trijnieks. Vokeram jau 13 punkti jeb visi komandas gūtie punkti

VEF Rīga - Trevīzo 10:6Vokers turpina uguņot. Trāpa pustālo, tad iegūst iespēju mest trīs sodiņus. Viņš realizē divus no trim

VEF Rīga - Trevīzo 6:6Komandas diezgan ražīgi sākušas spēli. Latvijas čempioniem divi precīzi trijnieki Vokeram.

Spēle sākusies

VEF Rīga sākumsastāvs: Ate, Madsens, Anrijs Miška, Devondriks Vokers un Zoriks.

Trevīzo komandas nosaukums basketbola līdzjutējiem varbūt neko neizsaka, bet tā ir viena no tradīcijām bagātākā Itālijas komanda, kas pieņēmusi sponsora nosaukumu. Itālijā nosaukumi komandām bieži mainās, un šīs pilsētas komanda Eiropā skaļi pieteica kā Trevīzo "Benetton".

https://twitter.com/vefriga/status/1445344796948811776

VEFiņš pamatīgi izmainījies pēc pagājušās sezonas - no stabilajiem spēlētājiem palikuši Artis Ate, Kristers Zoriks un Aleksandrs Madsens. No Latvijas zināmākajiem basketbolistiem komandai pievienojušies Iļja Gromovs un Māris Gulbis, kurš līdz šim asociējās ar Ventspili.

Latvijas čempioni basketbolā VEF Rīga sāk savu trešo sezonu FIBA Čempionu līgā. Pirmais pretinieks D grupā - Nutribullet Treviso.