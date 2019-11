'VEF Rīga' ar uzvaru pār Pērnavas komandu turpina pakaļdzīšanos kopvērtējuma līderei 'Ogrei'

"VEF Rīga" ceturtdien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā savā laukumā ar rezultātu 85:74 (16:12, 21:29, 27:15, 21:18) uzvarēja Pērnavas "Sadam".

Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Artūrs Kurucs, 18 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Lesteram Medfordam, 12 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Robertam Freimanim, bet 11 punktus guva Ksavjers Teimss.

Tikmēr pretiniekiem ar 19 punktiem atzīmējās Sīms Markus Posts, bet no latviešiem Lauris Blaus guva 12 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, kamēr Ivaram Žvīguram bija deviņi punkti.

Pirmajā puslaikā nevienai no komandām neizdevās iekrāt ievērojamu pārsvaru - rīdziniekiem tie bija pieci punkti, bet viesiem seši. Spēles pirmās 20 minūtes ar 41:37 uzvarēja Igaunijas vienība.

Otrā puslaika ievadā vēl vadībā bija viesi, bet tad "VEF Rīga" izvirzījās priekšā un, tuvodamies trešās ceturtdaļas beigām, sasniedza desmit punktu pārsvaru. Ceturtajā ceturksnī rīdzinieku pārsvars svārstījās no pieciem līdz 11 punktiem, taču pretiniekiem spēli lauzt neizdevās, un Latvijas čempioni svinēja uzvaru.

"VEF Rīga" LIBL šosezon vēl nav piedzīvojusi ne zaudējuma, deviņos mačos svinot deviņas uzvaras. Ar to pietiek otrajai vietai, atpaliekot vien no "Ogres", kam desmit spēlēs ir tikai uzvaras. Sliktāk vienībai veicies FIBA Čempionu līgā, kur sešos mačos izdevies izcīnīt tikai vienu panākumu. Īpaši sāpīgs ir otrdien piedzīvotais zaudējums savā laukumā pret Tenerifes "Iberostar" no Spānijas. 27.minūtē rīdzinieki bija vadībā ar 50:32, taču spēlē ar 68:64 uzvarēja spāņi.

"Sadam" šosezon 11 līgas spēlēs izcīnījusi četras uzvaras un ieņem devīto vietu līgā 15 komandu konkurencē. Pēdējās deviņās spēlēs pērnavieši tikuši vien pie divām uzvarām. Priekšpēdējā mačā savā laukumā "Sadam" atspēlēja 11 punktu deficītu un ar 68:61 savā laukumā pārspēja "Jūrmala"/"Betsafe". Pēdējā spēlē gan viesos ar 75:76 nācās atzīt "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pārākumu.

Savā starpā komandas iepriekšējā sezonā tikās divreiz, abās panākumu svinot rīdziniekiem. Vispirms ar 91:56 pērnavieši tika pieveikti savā laukumā, bet pēc tam ar 76:72 - arī viesos.