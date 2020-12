'VEF Rīga' basketbolists Olmens iekļauts FIBA Čempionu līgas decembra izlasē

"VEF Rīga" basketbolists Kails Olmens iekļauts Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas decembra izlasē, pirmdien ziņots līgas tīmekļa vietnē.

Mēneša komandā decembrī iekļauts Olmens, D'Endželo Herisons no Brindizi "Happy Casa" (Itālija), Sems Dekers no Ankaras "Turk Telekom", Evans Bruinsma no Sombathejas "Falco" un Deivids Kravišs no Bambergas "Brose".

Visu piecu decembra komandas dalībnieku pārstāvētās komandas šajā mēnesī izcīnīja svarīgas uzvaras, bet Bambergas "Brose" kā vienīgā komanda līgā nodrošināja vietu nākamajā sacensību posmā.

Olmena darbība novērtēta ar otru lielāko lietderības koeficientu 22.

Četrās grupu turnīra spēlēs šajā sezonā "VEF Rīga" ir izcīnījusi trīs reizes vairāk uzvaru nekā visā 2019./2020.gada sezonā, gandrīz jau nodrošinot vietu "play-off" turnīrā, kurā klubs ne reizes nav iekļuvis. Pagājušajā gadā uzvara grupu turnīrā tika izcīnīta 14 spēlēs.

23 gadus vecais Olmens decembrī palīdzēja "vefiešiem" divreiz apspēlēt Viļņas "Rytas". Vispirms viņš gandrīz tika pie "double-double" - 17 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles Lietuvā, bet 23.decembrī Rīgā viņa kontā 23 punkti, deviņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās spēlē, kas beidzās ar "VEF Rīga" līdz šim lielāko uzvaru turnīrā (84:60).

Vislabāko vidējo lietderības koeficientu 25 divās spēlēs sakrāja Herisons. Viņš vidēji mačā guva 28 punktus, izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas un trīsreiz rezultatīvi piespēlēja abās Brindizi kluba šī mēneša spēlēs pret Ostendes "Filou". Viņš decembrī ne reizi nekļūdījās no soda metienu līnijas, vidēji spēlē izpildot 7,2 soda metienus.

19 efektivitātes koeficienta punktus nopelnīja 28 gadus vecais spēka uzbrucējs Bruinsma. Viņš decembrī vidēji spēlē 18 punktus, realizējot 82% trīspunktu metienu jeb deviņus no 11 trīs spēlēs, kā arī sakrāja 4,3 atlēkušās bumbas. Bruinsma ir savas komandas rezultatīvākais spēlētājs un līgas desmitais rezultatīvākais spēlētājs.

18,5 efektivitātes koeficienta punktus sakrāja Bambergas kluba pārstāvis Kravišs. Viņš divās decembra uzvarās pār Karšijakas "Pinar" vidēji mačā guva 14 punktus, izcīnīja 7,5 atlēkušās bumbas, 2,5 reizes rezultatīvi piespēlēja un bloķēja divus pretinieku metienus. Šobrīd Kravišs ir trešais labākais līgas bloķētājs šosezon, pērn vidēji spēlē bloķējot 1,3 metienus.

16 efektivitātes koeficienta punktus sakrāja 26 gadus vecais vieglais uzbrucējs Dekers. Decembrī viņš vidēji mačā guva 16 punktus, izcīnīja 7,5 atlēkušās bumbas un 2,5 reizes rezultatīvi piespēlēja, kā arī deva lielu ieguldījumu aizsardzības jomā. Viņš ir izvirzījis savu kandidatūru uz "Iron Man" titulu, katrā no divām spēlēm decembrī laukumā pavadot 39 minūtes, bet sezonā kopā līgas spēlēs "Turk Telekom" rindās viņam vidēji spēlē ir 36,1 minūte laukumā.

E grupā vadībā ar trīs uzvarām četros mačos ir Strasbūras SIG, otro vietu ar tādu pašu bilanci ieņem "VEF Rīga", ar vienu uzvaru četrās spēlēs trešā ir "Rytas", bet ceturtā - "Peristeri".

E apakšgrupas pirmajā savstarpējā spēlē rīdzinieki 8.decembrī Viļņā izsēja 17 punktu pārsvaru, tomēr uzvarēja ar 85:81. Sezonas pirmajā mačā rīdzinieki dramatiski ar 75:77 zaudēja Francijas klubam Strasbūras SIG, bet pēc tam viesos ar 84:81 uzveica Grieķijas komandu "Peristeri".

Iepriekšējā sezonā "VEF Rīga" debitēja FIBA Čempionu līgā, grupā ar vienu panākumu 14 spēlēs ierindojoties pēdējā vietā. Tikmēr Viļņas klubs spēlēja ULEB Eirokausā, kur apstājās "Top 16" kārtā.

"VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

Izslēgšanas turnīru sasniegs divas labākās komandas no katras apakšgrupas.

Čempionu līgas turnīrā tiek aizvadīta piektā sezona, un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies vēl tikai "Ventspils" vienība. Pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Arī šogad tika plānotas sacensības četrās grupās pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūst nākamajā kārtā, taču Covid-19 pandēmija ir likusi organizatoriem pieņemt lēmumu par grupu samazināšanu uz pusi.

2019./2020.gada sezona Covid-19 dēļ tika pabeigta vien septembra beigās - oktobra sākumā, kad sacensību "burbulī" Atēnās par uzvarētāju kļuva Burgosas "San Pablo", kas finālā ar 85:74 apspēlēja mājinieku AEK.

"VEF Rīga" komandā startam FIBA Čempionu līgā pieteikti: Artis Ate, Arnolds Helmanis, Verners Kohs, Emīls Krūmiņš, Pēteris Salmiņš, Aigars Šķēle, Mārcis Vītols un Kristers Zoriks, amerikāņu basketbolisti Kails Almens, Maikls Kaizers un Aizeja Pinjeiro, kā arī soms Aleksanders Madsens.

Komandu vada galvenais treneris Jānis Gailītis, viņam asistē Jevgeņijs Kosuškins un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Oskars Ernšteins.