'VEF Rīga' Čempionu līgā ielozēta kopā ar Viļņas 'Rytas'

Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" uzzinājis pretiniekus Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) rīkotās Čempionu līgas grupu turnīrā. Viens no pretiniekiem būs Lietuvas klubs Viļņas "Rytas".

"VEF Rīga" tika ielozēta A grupā, kur bez "Rytas" spēlēs arī Spānijas klubs "Tenerife" no Spānijas, Turcijas klubs Stambulas "Galatasaray", "Strasbourg" no Francijas, Sasāri "Dinamo" no Itālijas, Grieķias klubs "Peristeri" un kāda no kvalifikāciju pārvarējušajām komandām.

Kvalifikācijā par vietu A grupā cīnīsies Telavivas "Hapoel", Orhūsas "Bakken Bears" no Dānijas, "Belfius Mons-Hainaut" no Beļģijas un Polijas vienība Vloclavekas "Anwil".

Aizvadītajā sezonā "VEF Rīga" Čempionu līgā apakšgrupā 14 spēlēs izcīnīja vienu uzvaru.

Čempionu līgā vēl nav izspēlēta 2019./2020. gada sezona. To organizatori plāno izspēlēt rudenī ar astoņu komandu turnīru.