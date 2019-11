'VEF Rīga' galotnē pieļauj rupjas kļūdas un izlaiž drošu pārsvaru pār 'Tenerife'

Latvijas čempione basketbolā "VEF Rīga" otrdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas grupu turnīra sestajā mačā galotnē piekāpās apakšgrupas līderei un šī turnīra pirmajai uzvarētājai Tenerifes "Iberostar" no Spānijas.

"VEF Rīga" zaudēja "Iberostar" ar 64:68 (26:14, 14:18, 15:10, 9:26).

Aleksanders Madsens mājinieku rindās sakrāja "double-double" - 14 punktus un desmit atlēkušās bumbas, 12 punkti un piecas rezultatīvas piespēles Lesteram Medfordam, 11 punkti - Kristapam Medisam, bet pa deviņiem punktiem guva Artūrs Kurucs un Havjērs Temss. Viesiem 15 punktus guva Gabriels Lungbergs, pa desmit punktiem Daniela Diesa, kuram arī deviņas bumbas zem groziem, un Deriona Atkinsa kontā.

Pirmo punktu ar precīzu soda metienu viesiem guva Laū Konatē, taču tā bija vienīgā reize līdz mača beigām, kad vadībā pabija viesi. Mediss ar trīspunktu gājienu un diviem trīspunktniekiem pirmajā ceturtdaļā pārsteidza viesus ar savu labāko spēli sezonā. Divi trīspunktnieki arī Temsam, pa vienam tālmetienam Madsenam un Robertam Freimanim, un rezultāts pēc pirmās ceturtdaļas 26:14.

Nākamās 20 minūtes aizritēja ar mainīgām sekmēm, taču 27.minūtē pēc Madsena, kuram arī šodien izcila spēle, atskaitot pašas mača beigas, divpunktu metiena tika panākts lielākais pārsvars spēlē - 50:32.

Not 1⃣ but 2⃣ dunks by Alexander Madsen! 😤 #BasketballCL

📺 https://t.co/vnvxUNcs0Y@vefriga pic.twitter.com/im9pQa1XnH