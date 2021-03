'VEF Rīga' novājinātā sastāvā piedzīvo otro zaudējumu Čempionu līgas otrajā kārtā

Latvijas klubs "VEF Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas otrā posma otrajā spēlē ar rezultātu 75:91 piekāpās Bosnijas un Hercegovinas vienībai Aleksandrovacas "Igokea".

Pēc iepriekšējās spēles, kurā "VEF Rīga" dramatiski zaudēja Burgosas "San Pablo" komandai, Covid-19 saslimšanu konstatēja Aleksandram Madsenam, kurš joprojām ir viesnīcā Spānijā. Savukārt Rīgā arī Aigaram Šķēlem bija pozitīvs tests. "VEF Rīga" šim mačam nevarēja gatavoties normālā treniņu procesā, un spēlētāji trenējās atsevišķās grupās.

"VEF Rīga" šo maču aizvadīja ar septiņiem spēlētājiem, un rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Kails Olmens, 19 punktus pievienoja Aizeja Pineiro, bet 14 punkti Kristera Zorika kontā. 10 punktus guva arī Šauļus Kulvietis.

Savukārt "Igokea" rindās pa 23 punktiem guva Entonijs Klemonss un Edins Atičs, kurš trešajā ceturtdaļā vien sameta 15 punktus. Vēl 12 punktus pievienoja Nikola Jovanovičs.

Mača pirmajā pusē ritēja diezgan līdzīga cīņa. Rīdzinieki pirmajā ceturtdaļā atspēlējās no astoņu punktu deficīta un izvirzījās vadībā ar 27:21. Otrajā ceturtdaļā viesi atguva vadību un puslaiku noslēdza ar divu punktu pārsvaru. Taču trešajā ceturtdaļā "VEF Rīga" nespēja apturēt pretiniekus no tālmetienu līnijas, tādējādi nonākot jau lielos iedzinējos. No šī trieciena atgūties mājiniekiem vairs neizdevās.

Nākamo maču "VEF Rīga" Čempionu līgā aizvadīs nākamajā trešdienā, izbraukumā spēkojoties ar "Tenerife" vienību no Spānijas.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.