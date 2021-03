'VEF Rīga' pēc pamatīgām neveiksmēm uzbrukumā zaudē izredzes sasniegt Čempionu līgas nākamo kārtu

Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien zaudēja pat teorētiskas izredzes sasniegt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas nākamo kārtu.

Otrā posma ceturtajā spēlē mājās "VEF Rīga" ar rezultātu 45:67 piekāpās Spānijas klubam Burgosas "San Pablo", kuras sastāvu paretinājis Covid-19.

"VEF Rīga" sastāvā rezultatīvākais ar astoņiem punktiem bija Aizeja Pineri, bet pa sešiem punktiem guva Kails Olmens, Maikls Kaizers, Kristers Zoriks, Aigars Šķēle un Šauļus Kulvietis. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Tadus Makfadens, kurš guva 12 punktus, bet 11 punkti Hasiela Riveiro kontā.

"VEF Rīga" šajā mačā realizēja tikai deviņus no 40 divpunktu metieniem un četrus no 29 tālmetieniem. Arī soda metienu precizitāte nebija no augstākajām, trāpot 15 no 25 metieniem. Savukārt "San Pablo" divpunktu metienus realizēja ar 80% precizitāti (23 no 29 metieniem).

Neraugoties uz vājo metienu precizitāti, līdz ceturtajai ceturtdaļai "VEF Rīga" bija izredzes pacīnīties par uzvaru, tomēr ceturtajā ceturtdaļā rīdzinieki guva tikai četrus punktus, ar ko bija daudz par maz, lai spēcīgo Spānijas klubu pieveiktu.

"VEF Rīga" turnīra otrajā kārtā četrās spēlēs uzvaras nav izcīnījusi, līdz ar to izredzes iekļūt nākamajā kārtā oficiāli ir zaudētas. Turnīrā vēl atlikušas atbildes spēles pret "Lenovo Tenerife" un Aleksandrovacas "Igokea".

