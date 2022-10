'VEF Rīga' sastāvā atgriežas amerikāņu saspēles vadītājs Kouzijs

Latvijas čempione basketbolā "VEF Rīga" papildinājusi sastāvu ar amerikāņu saspēles vadītāju Glenu Kouziju, kuram šī būs atgriešanās komandā, pavēstījis klubs.

Kouzijs, kurš 2019. gadā "VEF Rīga" sastāvā kļuva par Latvijas čempionu, šo sezonu iesāka Polijas līgas komandā "Enea Zastal Zielona Góra", kur divās spēlēs caurmērā atzīmējās ar sešiem gūtiem punktiem, 3,5 atlēkušajām bumbām un 2,5 rezultatīvām piespēlēm.

See you soon, Glenn! ⚫️⚪️🏀 pic.twitter.com/JCxbQy2LXY