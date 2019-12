'Ventspils' perfekti turpina FIBA Eiropas kausu

Latvijas vicečempione basketbolā "Ventspils" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma pirmajā spēlē izcīnīja uzvaru, turnīru turpinot bez zaudējumiem.

"Ventspils" viesos ar rezultātu 96:76 (20:29, 21:15, 25:17, 30:15) uzvarēja Kermendas "Egis" no Ungārijas, kā rezultātā FIBA Eiropas kausā šosezon zaudējums vēl nav piedzīvots.

Rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Jānis Kaufmanis, Raiens Luters iemeta 14 punktus, bet Jānis Bērziņš un Timotijs Šortss. Ungārijas komandā 29 punkti Džordonam Milikam Varnado.

Kurzemnieki pēc pirmā puslaika bija iedzinējos ar trīs punktu starpību, kas nemanot pazuda jau trešajā ceturtdaļā, lai arī pirmajās trīs minūtes pretinieki atrāvās vēl par groza tiesu 50:45. Izlīdzinājumu izdevās panākt teju minūti vēlāk, bet Klāva Čavara divpunktu un Jāņa Bērziņa trīspunktu metiens neilgi pirms ceturtās ceturtdaļas jau deva septiņu punktu pārsvaru (62:55). Noslēdzošajās desmit minūtēs pretinieki vairākkārt pietuvojās līdz viena punkta starpībai, tomēr ventspilnieki allaž spēja atgūties un jau ceturtdaļas otrajā nogrieznī ar precīziem tālmetieniem ātri attālinājās.

Kaufmanis pusminūtes laikā iemeta divus "trejačus" (84:71), uz ko pretinieki spēja atbildēt ar vienu divpunktu metienu. Atlikušajā laikā mājinieki guva vairs tikai trīs punktus, ventspilniekiem FIBA Eiropas kausu turpinot bez zaudējumiem.

Kurzemnieki apakšgrupā cīnīsies arī ar Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Ainara Bagatska vadīto Ukrainas klubu "Kyiv" un Nīderlandes vienību Zvolles "Landstede Hammers".

Stundu pirms "Ventspils" mača Artis Ate un "U-Banca Transilvania" mājās ar 81:76 (17:23, 28:13, 20:17, 16:23) pārspēja vēl vienu Rumānijas komandu Oradeas CSM CSU.

Ate šajā spēlē laukumā pavadīja 25 minūtes un 39 sekundes, kuru laikā iemeta septiņus punktus. Viņš grozā raidīja vienu no trim divpunktu un vienu no trim trīspunktu metieniem, kā arī abas reizes bija precīzs no soda līnijas. Tāpat viņa rēķinā divas atlēkušās bumbas, tikpat rezultatīvas piespēles, divas personīgās piezīmes, viena kļūda un seši efektivitātes koeficienta punkti. Basketbolists maču noslēdza ar neitrālu +/- rādītāju.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā apakšgrupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Egis" apakšgrupā sešās spēlēs divreiz zaudēja Dānijas klubam Orhūsas "Bakken Bears", bet pārējās četrās cīņās pieveica Somijas komandu "Kataja" un Polijas vienību Varšavas "Legia".

"Ventspils" basketbolisti iepriekšējā sezonā tika kronēti par Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem, bet pašmāju meistarsacīkstēs izcīnīja sudrabu. Savukārt trīskārtējā Ungārijas čempione "Egis" iepriekšējā sezonā arī savā čempionātā tika pie sudraba, finālsērijā piekāpjoties Sombathejas "Falco", kas rudenī aizšķērsoja ventspilniekiem ceļu uz FIBA Čempionu līgas grupu turnīru.

"Ventspils" ar deviņām uzvarām 11 mačos Latvijas-Igaunijas līgā ieņem trešo vietu, bet "Egis" ar septiņiem panākumiem desmit cīņās ir trešā Ungārijā.

Iepriekšējās trīs sezonas "Ventspils" komanda spēlēja FIBA Čempionu līgā, bet šogad nepārvarēja Eiropas trešā spēcīgākā klubu turnīra kvalifikāciju.

Šobrīd komandas sastāvu veido Māris Gulbis, Mārcis Vītols, Artūrs Grīnbergs, Kristaps Ķilps, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Ronalds Zaķis, Jānis Kaufmanis, Klāvs Čavars, Linards Jaunzems, kā arī amerikāņu basketbolisti Vess Vašpuns un Raiens Luters. Tāpat komandai uz pārbaudes laiku pievienojies Timotijs Neokartess Šortss.

Komandu vada galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis, bet viņam asistē Gints Fogels un Gatis Melderis, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Edgars Seredjuks.