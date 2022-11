Video: Mejeris ar 'danku' izrauj 'Hapoel' komandai uzvaru FIBA Čempionu līgas spēlē

Latvijas basketbolists Mareks Mejeris otrdien izrāva Jeruzalemes "Hapoel" komandai uzvaru Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas mačā un spēli noslēdza ar 15 gūtiem punktiem.

"Hapoel" izbraukumā ar rezultātu 72:71 (12:19, 16:16, 21:15, 23:21) uzvarēja Dānijas klubu Orhūsas "Bakken Bears".

Visu otro puslaiku cīņa ritēja punkts punktā un "Hapoel" pirms sava pēdējā uzbrukuma bija iedzinējos ar 70:71. To ar bumbas triecienu grozā no augšas noslēdza Mejeris, kurš trīs sekundes pirms pamatlaika beigām panāca 72:71 viesu labā.

🎢 𝙍𝙤𝙡𝙡𝙚𝙧𝙘𝙤𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 (𝗻𝗼𝘂𝗻): something characterized by wild and unpredictable changes.

This happened in the last 15 seconds of the game!! 😱#BasketballCL | @bakkenbears @JerusalemBasket pic.twitter.com/bL5HuWXoIe