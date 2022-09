Somijas basketbola izlase otrdien 2022. gada Eiropas basketbola čempionāta ceturtdaļfināla spēlē pakutināja nervus Spānijas valstsvienībai, un soma Mikaela Jantunena precīzais metiens no laukuma otras puses pirmās ceturtdaļas izskaņā izpelnījās uzmanību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējās sekundēs Jantunens tika pie bumbas un meta to groza virzienā no savas laukuma puses, no rokām to izlaižot 0,3 sekundes pirms beigu sirēnas. Viņš bija precīzs un deva komandai vadību 30:19.

Jau vēstīts, ka Somija nenoturēja 15 punktu vadību un ceturtdaļfinālā zaudēja ar 90:100.