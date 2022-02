Vītolai desmit punkti un deviņas atlēkušās bumbas 'Olympiakos' zaudējumā FIBA Eirokausa astotdaļfinālā

Latvijas basketboliste Kristīne Vītola trešdien guva desmit punktus un sakrāja deviņas atlēkušās bumbas Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa astotdaļfināla pirmajā spēlē, Mārtiņa Zībarta trenētajai Pirejas "Olympiakos" komandai piedzīvojot zaudējumu savā laukumā.

Grieķijas klubs mājās ar 60:73 (19:19, 6:19, 11:16, 24:19) piekāpās Francijas vienībai Buržas "Tango", kura izslēgšanas spēlēs izlikta ar pirmo numuru.

Līdzīga cīņa noritēja desmit minūtes un 44 sekundes. Pēc tam viešņas līdz spēles 18.minūtes beigām guva 16 bezatbildes punktus, izšķirot mača iznākumu.

Vītola maču sāka sākuma sastāvā un spēlēja 32 minūtes un 18 sekundes, realizējot divus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem, kā arī kļūstot par otru rezultatīvāko spēlētāju mājinieču rindās. Viņa arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, reizi pārķēra bumbu, pieļāva trīs kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, kā arī tika pie +/- rādītāja -11 un efektivitātes koeficienta 11.

Mājiniecēm ar 25 punktiem izcēlās Anna Niki Stamolampru.

Viešņām 20 punktus un pa piecām personiskajām piezīmēm un kļūdām sakrāja Letisja Guapo.

Uzvarētājs noskaidrosies divu spēļu summā.

Atbildes mačs notiks 2.martā Buržā.

Pamatturnīrā piedalījās 48 komandas, kas bija sadalītas 12 apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā iekļuva katras grupas divas labākās komandas un vēl astoņas labākās trešo vietu ieguvējas. Ceturtdaļfinālā turnīrā iesaistīsies arī četras komandas, kas FIBA Eirolīgas divās apakšgrupās ieņems 5.-6.vietu.

FIBA Eirokauss ir otrā līmeņa turnīrs aiz FIBA Eirolīgas.