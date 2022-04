'Žalgiris' ar uzvaru noslēdz Eirolīgas sezonu; 'Crvena zvezda' nepievienojas protestam pret karu

Latvijas basketbolists Jānis Strēlnieks svētdien nepiedalījās sezonas pēdējā ULEB Eirolīgas mačā, viņa pārstāvētajai Kauņas "Žalgiris" komandai izcīnot uzvaru.

"Žalgiris" 21.kārtas pārceltajā mačā mājās ar rezultātu 103:98 (23:14, 22:18, 15:35, 28:21, 15:10) papildlaikā uzvarēja Belgradas "Crvena zvezda".

Strēlnieks saslimšanas dēļ izlaida arī iepriekšējo "Žalgiris" maču Eirolīgā.

Savu karjeras pēdējo Eirolīgas maču aizvadīja Pauļus Jankūns, kurš guva 13 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. Rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Edgars Ulanovs, 17 punktus guva, septiņas rezultatīvas piespēles atdeva un 11 noteikumu pārkāpumus izprovocēja Luks Lekavičs, bet 16 punktus pievienoja Džošs Nebo.

Viesiem 21 punktu guva Ogņens Dobričs, 18 punktus iemeta Dejans Davidovičs, bet 14 punkti bija Stefanam Markovičam.

Pirms mača "Žalgirs" pamatsastāvs un mača tiesneši turēja rokās Ukrainas karogu ar uzrakstu "Stop war". "Crvena zvezda" nepievienojās šim atbalstam un tika izsvilpta no Kauņas komandas līdzjutēju puses.

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.

Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1