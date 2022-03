'Žalgiris' īpašās Ukrainas karoga krāsu formās pieveic Jasikēviča 'Barcelona'

Lietuvas basketbola klubs Kauņas "Žalgiris", par godu Ukrainai spēlējot īpašās zili dzeltenās krāsas formās, piektdien ULEB Eirolīgas mačā pieveica turnīra līderi "Barcelona" komandu, kuru vada bijušais Kauņas komandas spēlētājs un treneris Šarūns Jasikēvičs. Jasikēvičam kā Barselonas vienības galvenajam trenerim tas bija pirmais zaudējums pret "Žalgiris" komandu.

Kauņas komanda mājās uzvarēja ar rezultātu 91:84 (9:17, 26:18, 21:28, 35:21), izcīnot ceturto uzvaru pēdējās piecās turnīra spēlēs. Šīs sērijas laikā "Žalgiris" pieveica arī otru Spānijas grandu Madrides "Real".

Uzvarētāju rindās 13:05 minūtes laukumā pavadīja Jānis Strēlnieks, kurš neprecīzi izpildīja metienus (0/5 divpunktu metienos, 0/1 trīspunktu metienos) un palika bez punktiem. Saspēles vadītājs atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu un bloķēja vienu metienu.

Savukārt viesu pārstāvi Rolandu Šmitu nomāca piezīmju problēmas. Uzbrucējs otrajā un ceturtajā ceturtdaļā nospēlēja 6:02 minūtes, kuru laikā atzīmējās ar skaistu "gaisiņu", kas bija viņa vienīgie punkti. Valmierietis arī pieļāva divas kļūdas un ātri vien sakrāja piecas piezīmes.

.@Rolands_Smits with the 180º SLAM at the rim😳#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/r6bENpmIXZ