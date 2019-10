Zībarts: 'TTT Rīga' tikai caur grūtībām var augt un mēģināt kļūt labāka

Latvijas kluba "TTT Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Zībarts pēc zaudējuma FIBA Eirolīgas spēlē uzsvēra, ka aizvadītajā mačā iegāza pieļautās kļūdas, taču tikai caur grūtībām komanda var augt un mēģināt kļūt labāka.

Jau vēstīts, ka "TTT Rīga" trešdien, 23. oktobrī, izbraukumā piekāpās Beļģijas čempionei "Castors Braine" ar 71:76.

"Spēlējot aizsardzībā, vairākas reizes ielaidām punktus tieši pēdējās sekundēs, kad ir jābūt pilnīgai koncentrācijai. Ielaidām vairākus grozus arī neuzmanības un nepietiekamas komunikācijas dēļ," pēc spēles uz komandas nepilnībām norādīja "TTT Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

"Ja pirmajā puslaikā pēc kļūdām ielaidām septiņus punktus, tad otrajā tie bija 15 punkti. Tur arī lielākā starpība izveidojās." Zībarts vēlāk uzsvēra pieļauto kļūdu skaitu. Ja pirmajā Eirolīgas spēlē pret "USK Praha" TTT meitenes kļūdījās 23 reizes, tad arī pret "Castors Braine" problēma netika novērsta, pieļaujot 20 kļūdas.

"Mums noteikti ir jāmācās. Nav vēl sakrāta tik lielu spēļu pieredze. TTT ir jauna komanda, un tikai caur grūtībām varam augt un mēģināt kļūt labākiem, jo Eirolīgas līmenī soda par katru kļūdu, " sacīja treneris, norādot, ka vajadzēja spēlēt daudz pārliecinošāk.

"Pretinieces lielu daļu spēles sedza zonu, dodot mums iespēju mest brīvus metienus un labas situācijas. Centāmies to izmantot, turklāt no 30 tālmetieniem liela daļa bija brīva, un mūsu komandā ir labas metējas." TTT pret Beļģijas čempionēm realizēja 8 no 30 (26,7%) tālmetieniem.

Zem groziem saimniekoja TTT garā spēlētāja Megana Hafa, kura izcīnīja 18 atlēkušās bumbas un guva 12 punktus (2p 2/6, 3p 2/6, 1p 2/4). "Megana katrā spēlē iet un cīnās. Jau pret Prāgu tas bija redzams. Viņa spēlē nozīmīgu lomu gan aizsardzībā, gan uzbrukumā." Jāatzīmē, ka Hafa laukumā atradās visilgāk - 33 minūtes un 13 sekundes. Ievērojamu spēles laiku pret "Castors Braine" sakrāja arī Kate Krēsliņa (33:05), Binta Drammeha (32:01) un Linneja Hārpere (29:40).

"Ir meitenes, kuras ir labākā fiziskajā formā. Varbūt vairākām spēles laiks bija pārāk liels, bet šobrīd mēs izmantojam spēlētājas, kuras mums ir. Nav ko domāt un filozofēt par lietām, ko nevaram mainīt," sacīja Zībarts.