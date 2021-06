Anglija mača izskaņā pieveic Vāciju grandu duelī Vemblijā

Eiropas čempionāta finālturnīra jeb "Euro 2020" astotdaļfinālā otrdien, 29. jūnijā, Vemblija stadionā divu futbola lielvalstu duelī Anglija ar 2:0 (0:0) pieveica Vāciju, abus vātrus gūstot mača izskaņā.

Anglija ceturtdaļfinālā 3.jūlijā Romā tiksies ar mača Ukraina - Zviedrija uzvarētāju.

Vārtus guva Rahīms Sterlings un Harijs Keins, kuri izcēlās attiecīgi 75. un 86. minūtē.

Pirmais puslaiks pagāja piesardzīgā cīņā, apzinoties, ka visu var izšķirt vieni gūtie vārti.

16.minūtē labs sitiens no soda laukuma stūra padevās Rahīmam Sterlingam, taču Vācijas vārtsargs Manuels Neiers bija vietā, atvairot sitienu.

35.minūtē jau labā sitiena pozīcijā nokļuva Vācijas uzbrucējs Timo Verners, taču viņa tieši pa zemi tieši pa vidu vārtiem sisto bumbu atvairīja Džordans Pikfords.

Jau puslaika kompensācijas laikā pēc Rahīma Sterlinga sologājiena bumba soda laukumā atlēca pie Keina, taču acīgāks bija Vācijas aizsargs Matss Hummels, bumbu raidot prom no vārtiem.

49.minūtē no soda laukuma līnijas no gaisa tieši pa vidu vārtiem zem pārliktņa sita Kajs Hāvercs, taču vietā bija Pikfords, atvairot sitienu.

56.minūtē medicīniskā palīdzība tika sniegta Keinam, taču viņš spēja turpināt maču.

Lai arī labākas iespējas gūt vārtus līdz šim bija Vācijai, 75.minūtē vadībā izvirzījās Anglija. Pēc aizsarga Lūka Šova piespēles pa zemi no laukuma kreisās puses pirmais pie bumbas vārtu priekšā tika Sterlings, pa zemi raidot bumbu vārtu labajā pusē - 1:0.

Ņemot vērā, ka Anglija bija vinnējusi visas 12 spēles, kurās Sterlings izcēlies ar vārtu guvumu, viesu izredzes šķita niecīgas par spīti tam, ka Vācija Eiropas čempionātu ceturtdaļfinālā vēl nekad nebija zaudējusi.

Tieši Sterlinga piespēle Hāvercam 81.minūtē varēja novest pie rezultāta izlīdzināšanas. Tomēr ar piespēli pret Pikfordu izvirzītais Tomass Millers, jūtot, ka aizsargi viņam tuvojas, sita pa zemi vārtu kreisajā stūrī. Vārtsargs vairs nebija glābējs, taču bumba lidoja nedaudz garām vārtiem.

86.minūtē rezultāts kļuva 2:0. Pārķēruši bumbu laukuma vidū, angļi devās uzbrukumā, un pēc Džeka Grīliša piespēles no kreisās soda laukuma puses bumbu ar galvu vārtu labajā pusē pēc atsitiena no zemes no vārtsarga laukuma robežas raidīja Keins - 2:0.

