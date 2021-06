Itālija tikai papildlaikā salauž sīksto Austriju un turpina savu uzvaru sēriju

UEFA Eiropas futbola čempionāta finālturnīra jeb "Euro 2020" astotdaļfinālā sestdien, 26. jūnijā, Vemblija stadionā Londonā līdz šim perfekti spēlejusī Itālijas izlase tikai pagarinājumā ar 2:1 (0:0, 0:0) pieveica Austriju, kas saviem pretiniekiem visa mača gaitā lika krietni panervozēt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tagad ceturtdaļfinālā 2. jūlijā itāļi Minhenē tiksies ar Beļģijas un Portugāles spēles uzvarētāju. Beļģi ar portugāļiem tiksies svētdien, 27. jūnijā.

Visi vārti mačā tika gūti papildlaikā. Uzvarētāju labā vārtus guva Mateo Pesina un Federiko Kjēza, savukārt Austrijas izlasē izcēlās Saša Kalajdžičs.

Itālijas valstsvienības "sausā" sērija bija pārsniegusi jau 1000 minūtes. Itālijas futbolisti uzvarējuši 12 spēlēs pēc kārtas, turklāt šajā iespaidīgajā sērijā ielaiduši tikai vienus vārtus. Itālijas nezaudēto spēļu sērija sasniegusi jau 31 maču, kuros tā izcīnījusi 26 uzvaras un piecreiz cīnījusies neizšķirti. Iepriekš tik gara sērija itāļiem bija no 1935. līdz 1939.gadam.

Itāļi aktīvi sāka spēli, Čiro Immobilem jau sestajā minūtē mēģinot gūt pirmos vārtus. Uzbrucējs centās panākt priekšā esošo bumbu, bet beigās sadūrās ar Danielu Bahmanu, taču izvairījās no brīdinājuma. Trīs minūtes vēlāk itāļu kārtējais uzbrukums iestrēga Austrijas aizsardzības "mūrī". 11.minūtē Itālijas izlases spiediens lika kļūdīties Austrijas aizsargiem, kas Leonardo Spinacolam ļāva ielauzties soda laukumā, bet viņa sitiens bija neprecīzs.

17.minūtē Spinacola no laukuma kreisās puses bumbu soda laukuma viducī iespēlēja Nikolo Barellam, bet viņa sitienu atvairīja Bahmans. Brīdi vēlāk ātrajā pretuzbrukumā aizskrēja Marko Arnautovičs, taču viņam no muguras sekoja aizsargi, tāpēc viņš sasteidza sitienu, kas padevās neprecīzs. 25.minūtē situāciju pie Austrijas izlases vārtiem centās saasināt Marko Verati, bet neilgi pēc tam neizdevās izmantot standartsituāciju no laukuma stūra.

Immobile uzbrukumā manāms bija arī 32.minūtē, kad netālu no soda laukuma nolēma nevienam nepiespēlēt un izdarīt sitienu pa vārtiem. Bumba, kas šķietami lidoja garām vārtiem, beigās atsitās pret kreiso stabu. Piecas minūtes pēc itāļa sitiena pretinieku soda laukumā trīs pretiniekus apspēlēja Arnautovičs, bet uzbrucējam no šīs epizodes neko bīstamu tā arī izveidot neizdevās. Puslaika pēdējās minūtēs itāļi turpināja saspēlēties Austrijas izlases soda laukuma tuvumā, taču iekarot pretinieku vārtus tā arī neizdevās.

Otrā puslaika piektajā minūtē tieši pie soda laukuma noteikumus pret Austrijas izlases spēlētāju pārkāpa Džovanni di Lorenco, par ko nopelnīja dzelteno kartīti. Standartsituāciju ar tiešo sitienu pa vārtiem izspēlēja Dāvids Alaba, bet bumba lidoja nedaudz virs vārtu pārliktņa. Nākamajās desmit minūtēs abu komandu spēlētāji vairākkārt lika fanu elpai aizrauties, taču vārtus nevienai komandai gūt vēl neizdevās.

65.minūtē soda laukumā Alaba sita ar galvu, bumbai nonākot pie Arnautoviča, kurš šādā pašā manierē guva vārtus. Vēlāk gan izrādījās, ka uzbrucējs atradās aizmugures stāvoklī, tāpēc Austrijas izlases vārti netika skaitīti. Pusminūti vēlāk ar sitienu pa zemi vārtus centās gūt Marsels Zabicers, taču nesekmīgi.

Itāļi ar ātrām un precīzām piespēlēm 73.minūtē uzbrukuma smailē izvirzīja Lorenco Insinji, taču uzbrucējs savus partnerus neatalgoja ar vārtu guvumu. Atlikušajā laikā abām komandām bija iespējas gūt vārtus, bet labākā no tām bija Itālijai. Kompensācijas laika piektajā minūtē itāļi standartsituāciju pie paša soda laukuma izlēma izspēlēt ar centrējumu soda laukumā, nevis tiešo sitienu, kas rezultātu nedeva. Pamatlaiks noslēdzās bez gūtiem vārtiem.

Pirmā papildlaika devītajā minūtē Federiko Kjēzam neizdevās savaldīt bumbu soda laukumā, kā rezultātā izniekota laba vārtu gūšanas iespēja. Viņš gan reabilitējās minūti vēlāk, kad pie labā vārtu staba ieguva bumbu, drīz vien to raidot garām Bahmanam. Jau papildlaika pēdējā minūtē Bahmans no augšējā vārtu stūra "izvilka" Insinjes sisto bumbu, taču īsi pēc tam Mateo Pesina guva Itālijas izlases otros vārtus. Austriešiem soda laukumā pietrūka spēka, lai atbruņotu itāļus.

Austriešiem labākā vārtu gūšanas iespēja 111.minūtē bija Marselam Zabiceram, kurš ar otro mēģinājumu bumbu no tuvas distances sita pāri vārtiem. Divas minūtes vēlāk bumbu pa aizsarga muguru sita Mihaels Gregoričs. Nopelnītais stūra sitiens vēlāk izrādījās ļoti svarīgs, jo pēc tā izspēles ar galvu vārtus guva Kalajdžičs. Otrā papildlaika beigās austrieši pa pretinieku vārtiem sita vēl dažas reizes, taču nepanāca "pendeles".

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Izvēlies DELFI Futbola zvaigzni! Itālija Itālija 4 Leonardo Spinazzola Balsot 16 14 Federico Chiesa Balsot 12 15 Francesco Acerbi Balsot 10 17 Ciro Immobile Balsot 8 21 Gianluigi Donnarumma Balsot 7 2 Giovanni Di Lorenzo Balsot 7 6 Marco Verratti Balsot 7 19 Leonardo Bonucci Balsot 6 5 Manuel Locatelli Balsot 6 12 Matteo Pessina Balsot 6 18 Nicolò Barella Balsot 6 10 Lorenzo Insigne Balsot 6 11 Domenico Berardi Balsot 6 8 Jorginho Balsot 5 9 Andrea Belotti Balsot 5 16 Bryan Cristante Balsot 1 Austrija Austrija 13 Daniel Bachmann Balsot 14 4 Martin Hinteregger Balsot 12 19 Christoph Baumgartner Balsot 12 7 Marko Arnautovic Balsot 11 8 David Alaba Balsot 7 21 Stefan Lainer Balsot 6 9 Marcel Sabitzer Balsot 6 10 Florian Grillitsch Balsot 6 18 Alessandro Schopf Balsot 6 24 Konrad Laimer Balsot 6 3 Aleksandar Dragovic Balsot 5 23 Xaver Schlager Balsot 5 6 Stefan Ilsanker Balsot 1 16 Christopher Trimmel Balsot 1 17 Louis Schaub Balsot 1 11 Michael Gregoritsch Balsot 1 25 Sasa Kalajdzic Balsot 1 Vairāk