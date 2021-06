Spānijas izlase nenotur pārsvaru pret Poliju un finālturnīrā vēlreiz spēlē neizšķirti

Spānijas izlase sestdien pirmā guva vārtus, taču jau otro reizi spēlēja neizšķirti Eiropas čempionāta finālturnīra grupu turnīra spēlē.

Spānijas izlase sestdienas noslēdzošajā spēlē Seviljā E grupas mačā spēkojās neizšķirti 1:1 (1:0) ar Poliju.

Mājinieku rindās vārtus guva Alvaro Morata, bet Polijas izlasē izcēlās kapteinis Roberts Levandovskis.

Pirmā labā vārtu gūšanas iespēja šajā spēlē bija vērojama sestajā minūtē, kad bumbu nedaudz pāri vārtu pārliktnim raidīja Mateušs Klihs. 19.minūtē spāņu aizsardzību un arī vārtus vienpersoniski lūkoja "atslēgt" Levandovskis, bet viņu pie soda laukuma apturēja trīs pretinieki.

Spēles 25.minūtē Morata guva vārtus, bet tiesnesis šos vārtus sākotnēji neieskaitīja. Pēc neliela apjukuma brīža soģis tomēr signalizēja, ka Morata pie labā vārtu staba nav bijis aizmugures stāvoklī, kā rezultātā spāņi ieguva vadību ar 1:0.

Astoņas minūtes pēc zaudētajiem vārtiem Kamils Gliks tieši soda laukuma sākumā noteikumus pārkāpa pret Herardu Moreno. Standartsituāciju no tuvas distances izpildīja pats Moreno, bet viņa raidījums lidoja nedaudz garām kreisajam vārtu stabam. Divas minūtes vēlāk Levandovskis, atrodoties pie laukuma gala līnijas, bumbu soda laukumā piespēlēja Karolam Šviderskim, kurš bumbu plecu augstumā centās aizskart ar kāju, nevis galvu.

Divas minūtes līdz puslaika beigām Šviderskis pie soda laukuma ieguva bumbu un trieca to pret vārtu stabu. Atlēkušo bumbu ieguva Levandovskis, taču viņam bija problēmas saglabāt kontroli pār bumbu, kā rezultātā sitiens no tuvas distances nebija rezultatīvs. Puslaika pēdējā minūtē Moreno soda laukumā iepretim vārtiem ieguva bumbu, bet sitiens no šaura leņķa bija neprecīzs

Polijas izlase izlīdzinājumu panāca 54.minūtē. Levandovskis soda laukumā ieņēma labu pozīciju aiz aizsarga muguras un "otrajā stāvā" spēlēja precīzi ar galvu.

Uzreiz pēc gūtajiem vārtiem uzbrukumā metās spāņi, Polijas izlases aizsargam soda laukumā pārkāpjot noteikumus pret Moreno. Tiesnesim šī epizode no sākuma paslīdēja garām, bet ar VAR tehnoloģijas palīdzību izdevās nozīmēt "pendeli". 11 metru soda sitienu Moreno neizdevās realizēt, bumbai atsitoties pret vārtu stabu, taču uzreiz pēc tam vēl vienu nesekmīgu sitienu izpildīja Morata.

Tuvojoties spēles pēdējām desmit minūtēm, spāņi daudz kontrolēja bumbu, bet centrējumi soda laukumā tikpat kā nebija manāmi. Sev ierastā pozicionālā spēle 77.minūtē gandrīz maksāja vārtu zaudējumu, jo divi Polijas spēlētāji nebiju tālu no vārtu guvuma. Spānijas izlase pēdējā brīdī savā soda laukumā šo epizodi neitralizēja.

Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām no aptuveni 15 metriem vārtus no labas pozīcijas neguva Rodri. 84.minūtē Pavlo Sarabija soda laukumā ar krūtīm bumbu piespēlēja Moratam, taču Vojcehs Ščensnijs tikmēr jau bija pietuvojies uzbrucējam, spējot atvairīt sitienu, kas, iespējams, varēja atnest zaudējumu.

Pamatlaika pēdējās minūtēs poļi spēlēja aktīvi un centās saasināt situāciju pie Spānijas izlases vārtiem, bet tas cerēto rezultātu nedeva. Kompensācijas laika piecās minūtēs nevienai no komandai neizdevās izraut uzvaru, spēlei noslēdzoties neizšķirti 1:1.