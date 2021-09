Šī gada #BeActive vēstnešiem pievienojusies talantīgā peldētāja Ieva Maļuka. Labojusi neskaitāmus Latvijas rekordus, Ieva nevar iedomāties savu ikdienu bez sporta un vislabāk jūtas tieši ūdenī.

"Man tas padodas, jo es to daru no sirds – tāpēc, ka man gribas, nevis tāpēc, ka vecāki liek to darīt." Tiesa, visiem nav jābūt sportistiem un jāskrien desmitiem kilometru vai jāpiesakās maratonam, pārliecināta Ieva. Svarīgāk ir atrast to, kas pašam patīk un padodas, un sākt to darīt mierīgi, nepārspīlējot. "Mēģini, kamēr tev patīk! Ja nepatīk, nomaini nodarbi un atrodi ko citu," iesaka #BeActive vēstnese.